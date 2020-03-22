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Yunanistan'ın çocuklara bile tahammülü yok!

Avrupa'ya geçme umuduyla ların sınırda bekleyişlerinin 24. gününe girildi. Yunanistan, sınırında futbol oynayan aralarında çocukların da olduğu sığınmacılara gaz bombalarıyla müdahale etti.

  • Güncel
  • 22.03.2020 22:59
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  • Son Güncelleme: 22.03.2020 22:59
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Yunanistan'ın çocuklara bile tahammülü yok!

lardan bazıları Yunan sınırındaki boş arazide futbol oynarken Yunan sınır güçleri aniden tazyikli suyla müdahaleye başladı, ardından yoğun şekilde göz yaşartıcı gaz kullandı.

Türkiye, sınırın sıfır noktasında çocuk ve kadınlara Yunanistan'ın gazla müdahale etmesi halinde karşılık vereceği uyarısında bulunmuştu.

Uyarıyı dikkate almayan Yunanistan'a Türk güvenlik güçlerince misliye karşılık verildi.

Türkiye'nin gazla karşılığı sonrası Yunan hudut birlikleri mevzi ve idare merkezlerini kısa sürede terk etti.

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