HANGİ KANALLAR YAYIN YAPACAK?

TRT-EBA TV İlkokul, TRT-EBA TV Ortaokul, TRT-EBA TV Lise olmak üzere üç kanal uzaktan eğitimde kullanılacak. TRT bu yayınları SD (standart çözünürlüklü) ve HD (yüksek çözünürlüklü) görüntü kalitesiyle toplam 6 kanal üzerinden gerçekleştirecek. Bu kanallara erişebilmek için frekans ayarlarınızı yapmanız gerekecek.

DİJİTAL PLATFORMLARDA HANGİ KANALLAR?

TRT EBA TV İlkokul; Türksat Kablo TV'de 465'inci, Türk Telekom Tivibu'da 401'inci, Turkcell TV+'ta 106'ıncı, D-Smart'ta 365'inci, Digitürk'te 151'inci kanalda. TRT EBA TV Ortaokul; Türksat Kablo Tv'de 466'ncı, Türk Telekom Tivibu'da 402'nci, Turkcell TV+'ta 107'nci, D-Smart'ta 366'ncı, Digitürk'te 152'nci kanalda. TRT EBA TV Lise; Türksat Kablo Tv'de 467'nci, Türk Telekom Tivibu'da 403'üncü, Turkcell TV+'ta 108'inci, D-Smart'ta 367'nci, Digitürk'te 153'üncü kanalda.

KAÇTA BAŞLAYACAK?

İlkokul 1'inci ve ortaokul 5'inci sınıfların dersi 09.00 ve 09.30'da başlayacak. 2'nci ve 6'ncı sınıflar 10.00 ve 10.30'da; 3'üncü ve 7'nci sınıflar 11.00 ve 11.30'da; 4'üncü ve 8'inci sınıflar 12.00 ve 12.30'da derslerini izleyecek. İlkokullarda yetiştirme programı 13.00'te başlayacak. İmam hatip ortaokulu Arapça dersleri 13.00'te olacak. Lise 9'uncu sınıflar 09.00, 09.30 ve 10.00'da; 10'uncu sınıflar 10.30, 11.00 ve 11.30'da; 11'inci sınıflar 12.00, 12.30 ve 13.00'te; 12'nci sınıflar 13.30, 14.00 ve 14.30'da televizyon karşısına geçecekler.

DERS TEKRARI VAR MI?

Yayını kaçıranlar tekrarlarını izleyebilecek. İlk ve ortaokullar için 13.30-18.00 ve 18.00-22.30 arasında tekrar yayınları olacak. Liseliler için dersler 15.00-21.00'de tekrarlanacak.

PROGRAM NEREDE?

Ders programına günlük ve haftalık yayın akışına eba.gov.tr ve TRT internet sitesinden ulaşılabilecek. Ayrıca, her akşam yayın sonlandıktan sonra ve sabah yayın başlayana kadar televizyon ekranından görüntülenebilecek.

TENEFFÜS OLACAK MI?

İki ders arası 10 dakika mola verilecek ve bu mola sırasında 'Etkinlik Kuşağı' yayınlanacak. Öğrencilerin bu sürede televizyon başında olma zorunluluğu olmayacak.

YOKLAMA VAR MI?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, uzaktan eğitimde yoklamanın olmayacağını söyledi. Bakan Selçuk, "Yoklama almayacağız. Amacımız evlatlarımızın daha çok öğrenmesi, kendilerini geliştirmesi. TV ile uzaktan eğitimin amacı çocuklarımızın derslerden soğumamasını sağlamak. 23 Mart'ta okulda hangi konular işlenecekse TV'de o konular işlenecek. Sonrasında telafi çalışması, bunlara hazırız" dedi.

TEK TV YETECEK Mİ?

Aynı evde farklı sınıflara devam eden öğrenciler var ama birden fazla televizyon yoksa, ebeveynler tekrar programlarla birlikte çocukları için takip programı oluşturabilecek. MEB'in dijital eğitim platformu Eğitim Bilişim Ağı'nda (EBA) da dersler izlenebilecek.

SINAVLAR ERTELENECEK Mİ?

Sınavların ertelenip ertelenmeyeceğine dair net bir karar yok. Ancak Bakan Selçuk'un açıklamalarına göre, uzaktan eğitimde görülen konular sınavda çıkmayacak. Sınavda çıkacak sorular yüz yüze eğitimde öğretilen konular olacak.

SORU İMKANI VAR MI?

Öğrenciler soruları olduğunda kendi ders öğretmenlerine EBA üzerinden sorularını sorabilecek. Bakanlık, uzaktan eğitimle ilgili soruları Milli Eğitim Bakanlığı İletişim Merkezi'nin (MEBİM) 444 0 632 numaralı danışma hattından yanıtlayacak. Zorunlu tatil bittiğinde tüm sınıflara telafi eğitimi yapılacak.

ÜNİVERSİTELERDE HAVUZ VAR

ALTYAPISI UYGUN OLMAYAN ÜNİVERSİTELERDE UZAKTAN EĞİTİM NASIL OLACAK?

Hürriyet'te yer alan habere göre, Türkiye'deki 207 üniversitenin 123'ünde Uzaktan Öğretim Uygulama ve Araştırma Merkezi var. Bu üniversiteler bugün uzaktan eğitime başlayacak. Bu kapasiteye sahip olmayan üniversitelerin öğrencileri içinse açık ders malzemeleri havuzu açılacak. Bu havuzdan bütün üniversite öğrencileri yararlanabilecek. Altyapı eksiği olan üniversitelerin ihtiyaçları da YÖK koordinasyonunda diğer üniversitelerle işbirliğiyle giderilecek.

ORTAK DERSLERE NEREDEN ULAŞILACAK?

İçeriğe destek olmak ve bu alanda çeşitliliği arttırmak amacıyla TRT tarafından YÖK'e tahsis edilecek kanal üzerinden daha geniş öğrenci kitlesinin aldığı ortak dersler yayınlanacak. Bu derslerin hangileri olacağı yönünde henüz bir açıklama yapılmadı.



UZAKTAN EĞİTİMİN YÖNTEMİ NE?

Her üniversite imkânlarına göre dersleri verecek. Tek bir uzaktan eğitim yöntemi olmayacak. Online ya da videolu ders anlatımları olabilecek. Üniversiteler eş zamanlı ya da eş zamanlı olmadan uzaktan öğretim yöntemlerini kullanabilecek. Eşzamanlı uygulamalar YÖK tarafından teşvik edilecek.

ORTAK DERS HAVUZUNDA NELER OLACAK?

Üniversiteler tarafından hazırlanan tüm öğrenme kaynaklarının yapılacak uzaktan öğretim uygulamalarında kullanılmak üzere erişime açılması sağlanacak. Ayrıca üniversitelerin içerik ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla başta Anadolu, Atatürk ve İstanbul üniversitelerinin ders havuzlarında yer alan dijital ortamdaki bütün dersler YÖK bünyesinde oluşturulan YÖK-Dersleri (Yükseköğretim Kurumları Dersleri) adı verilen ara yüzle açık erişime açılacak, daha sonra diğer üniversitelerin dijital ders malzemeleri de bu havuza ilave edilecek.

UYGULAMALI DERSLER NASIL İŞLENECEK?

Uygulamalı dersler için teorik kısımların uzaktan öğretimle yürütülmesi, uygulama içinse doğru zamanda sıkıştırılmış takvim programı uygulanması planlandı. Uzaktan verilecek olan derslerin sınavları bu takvim aralığına göre, üniversitelerin kendilerine uygun bir döneminde gerçekleştirilecek.

VİZELERLE İLGİLİ KARARI KİM VERECEK?

YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, vizelerin online yapılmasının gündemde olup olmadığıyla ilgili "Önemli olan husus, bunların denetlenebilir olması. Denetlenebilir olması kaydıyla üniversitelerimizin bu hususları sıhhatli bir şekilde yürütebileceklerine itimat ediyoruz. Her bir üniversitenin kendi şartlarında sürdürmelerinin doğru olduğunu düşünüyoruz" dedi.

İLKOKUL ÖĞRENCİLERİ İÇİN KAÇ DERS OLACAK?

İlk ve ortaokul öğrencileri için günde iki ders olacak ve dersler 20'şer dakika işlenecek. İlkokul 1'inci sınıflar Türkçe, hayat bilgisi, matematik; 2'nci sınıflar Türkçe, hayat bilgisi, İngilizce, matematik; 3'üncü sınıflar Türkçe, hayat bilgisi, İngilizce, matematik, fen bilimleri; 4'üncü sınıflar Türkçe, sosyal bilgiler, İngilizce, matematik, fen bilimleri, din kültürü ve ahlak bilgisi görecekler.

ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİ HANGİ DERSLERİ GÖRECEKLER?

Ortaokul 5, 6 ve 7'nci sınıflar Türkçe, sosyal bilgiler, İngilizce, matematik, fen bilimleri, din kültürü ve ahlak bilgisi görecekler. 8'inci sınıflar ise bunlara ek olarak inkılap tarihi dersini izleyecekler. İmam hatip ortaokulu öğrencileri Arapça dersini takip edecekler.

LİSELİLER HANGİ DERSLERİ İZLEYECEK?

Liselilere günde 20'şer dakikalık üç ders gösterilecek. 9'uncu sınıflar Türk dili ve edebiyatı, tarih, biyoloji, coğrafya, matematik, kimya, fizik, din kültürü ve ahlak bilgisi, İngilizce; 10 ve 11'inci sınıflar Türk dili ve edebiyatı, tarih, biyoloji, coğrafya, matematik, kimya, fizik, din kültürü ve ahlak bilgisi, İngilizce, felsefe; 12'nci sınıflar Türk dili ve edebiyatı, inkılap tarihi, biyoloji, coğrafya, matematik, kimya, fizik, din kültürü ve ahlak bilgisi, İngilizce derslerini görecekler. İmam hatip liselerinin 9'uncu sınıfları bunlara ek olarak Arapça, teme dini bilgiler; 10'uncu sınıfları siyer, fıkıh, hadis; 11'inci sınıfları Arapça, tefsir, akaid, hitabet ve mesleki uygulama; 12'nci sınıfları Arapça, dinler tarihi, kelam, İslam kültür ve medeniyeti derslerini izleyebilecekler.

ŞİFRELER CEPTE

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, EBA'ya girişte internet altyapısının arka planında test çalışmaları yapıldığı için bazı sorunlar olabildiğini belirtti. Selçuk, "Bu sorunlar nedeniyle EBA şifresini almayan her öğrencinizin velisinin cep telefonuna çocuğuyla ilgili şifre gönderilecek" dedi.