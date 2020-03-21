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Bakan Koca açıkladı: ten hayatını kaybedenlerin sayısı 21'e vaka sayısı 947’ye ulaştı

, salgınına ilişkin Twitter hesabından son durumu açıkladı. Bakan Koca, "Yaşlı hastalarımızdan 12’sini kaybettik. Bugüne dek toplam 21 can kaybımız var. Yaşlılarımızı uyaralım. Sokağa çıkma sınırlandırmasına uysunlar" açıklamasında bulundu. Koca ayrıca son 24 saatte 2 bin 953 şüpheliye test yapıldığını ve vaka sayısının 277 artarak 947'ye yükseldiğini bildirdi.

  • Güncel
  • 21.03.2020 23:01
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  • Son Güncelleme: 21.03.2020 23:33
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, salgınına ilişkin Twitter hesabından son durumu açıkladı.

Bakan Koca, "Yaşlı hastalarımızdan 12'sini kaybettik. Bugüne dek toplam 21 can kaybımız var. Yaşlılarımızı uyaralım. Sokağa çıkma sınırlandırmasına uysunlar" açıklamasında bulundu. Koca ayrıca son 24 saatte 2 bin 953 şüpheliye test yapıldığını ve vaka sayısının 277 artarak 947'ye yükseldiğini bildirdi.

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