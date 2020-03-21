Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs salgınına ilişkin Twitter hesabından son durumu açıkladı.
Bakan Koca, "Yaşlı hastalarımızdan 12'sini kaybettik. Bugüne dek toplam 21 can kaybımız var. Yaşlılarımızı uyaralım. Sokağa çıkma sınırlandırmasına uysunlar" açıklamasında bulundu. Koca ayrıca son 24 saatte 2 bin 953 şüpheliye test yapıldığını ve vaka sayısının 277 artarak 947'ye yükseldiğini bildirdi.
Son 24 saatte 2.953 ŞÜPHELİYE TEST yapıldı. 277'si POZİTİF ÇIKTI. Hasta sayımız 947'ye ulaştı. Yaşlı hastalarımızdan 12'sini KAYBETTİK. Bugüne dek toplam 21 can kaybımız var. Yaşlılarımızı uyaralım. Sokağa çıkma sınırlandırmasına uysunlar. Ölüm riski, yaş yükseldikçe çok artıyor.— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) March 21, 2020
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