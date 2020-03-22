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'dan Erdoğan'a yardım çağrısı! salgını nedeniyle...

Çin'de ortaya çıktıktan sonra dünyayı esir alan salgınından en çok etkilenen ülkelerden biri de oldu. Fransa'da salgın nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 562'ye yükselirken, merkezi Paris'te bulunan insanı yardım kuruluşu , Başkan Erdoğan'dan 1 milyon maske yardımı talep etti.

  • Güncel
  • 22.03.2020 07:15
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  • Son Güncelleme: 22.03.2020 07:20
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Fransa'dan Erdoğan'a yardım çağrısı

Merkezi Paris'te bulunan 'nin kurucusu ve yöneticisi İdriss Sihamedi, sosyal medya hesabından, "Mask4France" etiketiyle yardım kampanyası başlattı.

Sihamedi, Erdoğan ve Türk Hava Yollarına, ülkede salgınla mücadele eden sağlık personeli için 1 milyon maske yardımı yapılması çağrısında bulundu.

Son günlerde, Kovid-19 ile mücadele eden ve virüs tespit edilenlere tedavi uygulayan doktor ve hemşirelerin maskelerin yetersizliğinden şikayetçi olduğu belirtilmişti.

'da son resmi verilere göre, salgından hayatını kaybedenlerin sayısı 562'ye, vaka sayısı 14 bin 459'a çıktı.

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