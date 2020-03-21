Bugünkü
Takvim

Sağlık Bakanı Koca'dan vatandaşlara 'evde kalın' çağrısı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 'nde koordinasyon toplantısı yaptıklarını belirterek, vatandaşlara seslendi. , "Vatandaşlarımızın evlerinde kalarak önlemlerini almalarını önemli rica ediyorum' ifadelerini kullandı.

  • Güncel
  • 21.03.2020 18:48
  •  - 
  • Son Güncelleme: 21.03.2020 19:03
ABONE OL
Bakan Koca'dan vatandaşlara çağrı

'de ortaya çıkan ve dünyayı saran e karşı güçlü tedbirler alınıyor. Tedbirler ve önlemler kapsamında Sağlık Bakanı Koca'dan vatandaşlara bir çağrı geldi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 'nde koordinasyon toplantısı yaptıklarını belirterek, vatandaşlaara seslendi. , "Vatandaşlarımızın evlerinde kalarak önlemlerini almalarını önemli rica ediyorum' ifadelerini kullandı.

Bakan Koca'nın Twitter'dan yaptığı açıklama şu şekilde:
"Siyami Ersek Hastanesi'nde Koordinasyon Toplantımızı gerçekleştirdik. Bizler sahada ülkemiz için önlemler alırken, vatandaşlarımızın da aynı hassasiyetle evlerinde kalarak önlemlerini almalarını önemle rica ediyorum."

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
Haberler Güncel Sağlık Bakanı Koca'dan vatandaşlara 'evde kalın' çağrısı
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri