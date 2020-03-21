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    • Ekonomi
    • 21.03.2020 08:47
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    • 21.03.2020 08:56
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    'deki sağlayıcıları "korona jesti" yapacak mı?

    Koronavirüs tehlikesi nedeniyle bütün dünya evlere kapanırken,  bağlantısı da hayati öneme sahip oldu. 'de de alınan tebdirler kapsamında nüfusun büyük bir kısmı evden çalışırken, okulların kapanmasıyla en büyük eğlence kaynağı da internet haline geldi. Dünyada birçok internet sağlayıcısı, evde kalan aboneler için "korona jesti" yaptı. Peki Türkiye'de de benzer bir durum olur mu? ler koronayla mücadele kapsamı boyunca evde kalan aboneler için müjdeli haber verir mi? Detaylar haberimizde.



    Dünyada internet bağlantısının sürmesi, faturalarını ödeyemeyen abonelerin hizmetinin kesilmemesi için de girişimlerde de bulunuluyor. Amerika'da iletişimi denetleyen bağımsız devlet kurumu Federal İletişim Kurulu (FCC) bu amaçla yeni bir girişim başlattı.



    BAĞLANTI KESİLMESİN
    FCC Başkanı Ajit Pai, 'Keep Americans Connected Initiative'ni (Amerikalıları Bağlı Tut İnsiyatifi)' duyurdu. Bu insiyatifle Amerikalıların olağanüstü durumların sonucu olarak genişbant internet ve telefon bağlantısını kaybetmemesi amaçlanıyor.



    Pai, internet ve telefon hizmeti sağlayıcılarının taahhüdü imzalamalarını istedi. Bu girişimle tele sağlık hizmetleri, uzaktan eğitim ve uzaktan çalışmaya katkı sağlanacak.

    Bu sayede sağlık hizmeti sağlayıcıları, okullar ve işletmeler koronavirüs salgını sırasında kesintiye uğramayacak.



    TÜRKİYE'DE OLUR MU?
    Milliyet'te yer alan habere göre sektör uzmanları, bu tarz bir uygulamanın Türkiye'de de olabileceğini belirtiyor. Pek çok kullanıcı sosyal medyadan da bu tarz isteklerini dile getiriyor. Türkiye'de de internet servis sağlayıcılarının benzer bir hizmet başlatması beklentisi hakim.



    İŞTE 3 KORONA JESTİ
    Keep American Connected kapsamındaki taahhüdü 390 firma ve birlik imzaladı. Firmaların imzaladığı taahhütte şunlar yer alıyor.

    Koronavirüs salgınının neden olduğu karışıklık sonrasında faturalarını ödeyemeyen hiçbir bireysel müşteri ve küçük işletmenin hizmetine son verilmeyecek.



    Salgın nedeniyle oluşan ekonomik koşullarda faturalarını geç ödeyen abonelere gecikme cezası ve zammı yansıtılmayacak.

    Wi-Fi hotspotlar ihtiyacı olana açılacak.

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    Haberler Ekonomi Türkiye'deki internet sağlayıcıları "korona jesti" yapacak mı?
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