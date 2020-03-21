



TÜRKİYE'DE OLUR MU?

Milliyet'te yer alan habere göre sektör uzmanları, bu tarz bir uygulamanın Türkiye'de de olabileceğini belirtiyor. Pek çok kullanıcı sosyal medyadan da bu tarz isteklerini dile getiriyor. Türkiye'de de internet servis sağlayıcılarının benzer bir hizmet başlatması beklentisi hakim.