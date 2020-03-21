Miraç Kandili akşam ezanı saat kaçta okunacak sorusu yoğun olarak araştırılıyor. Miraç Kandili bugün milyonlarca Müslüman vatandaş tarafından idrak ediliyor. İslam alemi için son derece önemli olan Miraç Kandili'nde oruç tutanlar ezan saatleri konusunda araştırma yapıyor. Özellikle akşam saatlerinden itibaren akşam ezanı saat kaçta okunacak sorusuyla ilgili araştırmalar artış gösterdi.

MİRAÇ KANDİLİ AKŞAM EZANI SAAT KAÇTA OKUNACAK?

İstanbul: 19.25

İzmir: 19.32

Ankara: 19.09

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MİRAÇ KANDİLİ'NDE ORUÇ TUTULUR MU?

Recep ayının 27. gecesine denk gelen Mîraç Kandili'nin gündüzünde Allah dostları oruç tutulmasını tavsiye ediyorlar.

Mahmud Sami Ramazanoğlu (k.s.) Dualar ve Zikirler kitabında: "Gündüzünde oruçlu bulunmalıdır. Ma'sıyete dâir olmaksızın yapılacak her duânnın kabulü inâyet-i ilâhiyyeden umulur." buyurmuşlardır.

MİRAÇ KANDİLİ ORUCU SAAT KAÇTA AÇILIR?

Miraç Kandili orucu akşam ezanıyla birlikte açılmaktadır.

ORUCA NASIL NİYET EDİLİR?

Miraç Kandilinde "Allahım Niyet ettim Rıza-i şerifin için Recep ayının yarınına oruc tutmaya" Eğer Ramazandan kazaları varsa şayet "Niyet ettim Allah rızası için tutamadığım Ramazan orucunun kazasını Rebiulevvel ayında tutmaya" diye niyet edilir.

MİRAÇ KANDİLİ'NİN FAZİLETİ

Miraç: varoluş gaye ve hikmeti anlayarak, kendisi çevresi ve Rabbiyle barışık, huzur ve güven içinde bir hayatın; kan, gözyaşı, işgal yoksulluk ve sefaletin olmadığı bir dünyanın inşası için çalışmaktır.

Hadislere göre Hz Muhammed bu yükselmede gök katlarını Cebrail ile birlikte aşarken sırayla Âdem, Yusuf, Yahya ve İsa, İdris, Harun, Musa ve İbrahim peygamberleri görmüş, yedinci kat gökten sonra Sidret'ül münteha'ya çıkmıştır. Cebrail'in Sidretü'l-Münteha'dan ileriye geçememesi üzerine yolculuğunu tek olarak sürdürmüş, zaman, mekân ve cihetin olmadığı ifade edilen katta Allah ile aracısız görüşmüştür.

MİRAÇ KANDİLİ'NDE HANGİ İBADETLER EDİLİR?

*Kur"ân–ı Kerim okunmalı; okuyanlar dinlenmeli; uygun mekânlarda Kur"ân ziyafetleri verilmeli; Kelamullah"a olan sevgi, saygı ve bağlılık duyguları yenilenmeli, kuvvetlendirilmeli.

*Peygamber Efendimiz (sav)"e salât ü selâmlar getirilmeli; O"nun şefaatini ümit edip, ümmetinden olma şuuru tazelenmeli.

*Kaza, nafile namazlar kılınmalı; varsa o geceye ait nakledilen namazlar, onlar da ayrıca kılınabilir; kandil gecesi, özü itibariyle ibadet ve ibadette ihsan şuuruyla ihya edilmeli.

*Günahlara samimi olarak tevbe ve istiğfar edilmeli; idrak edilen geceyi son fırsat bilerek nedamet ve inabede bulunulmalı.

*Bol bol zikir, evrad ü ezkarda bulunulmalı.

*Mü"minlerle helalleşilmeli; onlarla irtibatımız cihetinden rızaları alınmalı.

*Küs ve dargın olanlar barıştırılmalı; gönüller alınmalı; kederli yüzler güldürülmeli.

*Kişi kendine ve diğer Mü"min kardeşlerine hattâ isim zikrederek dualar etmeli.

*O gece ile ilgili âyetler, hadîsler ve bunların yorumları ilgili kitaplardan ferden veya cemaaten okunmalı.

*Kandil gecesinin akşam, yatsı ve Sabah namazları cemaatle ve camilerde kılınmalı.

*Bu kandil gecelerinin gündüzlerinde mümkün olduğunca oruç tutulmalı.