Çocukları parka götürmek, market alışverişi için dışarı çıkmak doğru mu? İşte koronavirüs hakkında bilmeniz gerekenler
Koronavirüs salgını dünya üzerinden 10 binin üzerinde can alırken, Türkiye'de de tedbirler arttırılıyor. Bu bağlamda başta Başkan Erdoğan ve Sağlık Bakanı Koca, vatandaşlara sık sık "Zorunlu olmadıkça sokağa çıkmayın" çağrısında bulunuyor. Koronavirüsten korunmanın en etkili yöntemi 'sosyal uzaklaşma'; diğer bir ifadeyle 'sosyal izolasyon'. Virüsün yayılmasına karşı kişiler arası mesafenin en az 2 metre olması gerektiği belirtiliyor. Peki evde kalmaya çalıştığımız bugünlerde "çocukları parka götürmek" doğru mu? Alışveriş için dışarı çıkmalı mıyız? Yanıtları haberimizde.
Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgınına karşı en etkili korunma yöntemi olarak kişisel hijyen önlemleri ve sosyal uzaklaşma (sosyal izolasyon) gösterildi. Hatta 'sosyal uzaklaşma' tabiri birçok ülke lideri tarafından ulusa sesleniş konuşmalarında kullanıldı ve bireyler evde kalmaya yönlendirildi.
Çin'in ardından Avrupa ve Kuzey Amerika başta olmak üzere birçok ülkede 50, hatta bazen daha az sayıda kişinin yer aldığı toplantılar yasaklanırken, okullar, üniversiteler, çalışma alanları kapatıldı, spor ve kültür etkinlikleri iptal edildi. Önlemler, insanlar arasındaki mesafenin artırılması ve virüsün yayılmasının yavaşlatılması açısından büyük önem taşıyor. Sosyal uzaklaşma, salgın hastalıkların daha da yayılmasının önlenmesi için etkisi kanıtlanmış bir yöntem.
Hürriyet'in haberine göre, sosyal uzaklaşma kavramı birçok dünya lideri tarafından kullanılmış olsa da hâlâ kafa karışıklığı devam ediyor. Kimlerin bu yöntem içerisinde yer alması, nasıl uygulanması gerektiği ve ve sosyal uzaklaşmanın tam olarak ne olduğu konusunda soru işaretleri bulunuyor. Sosyal uzaklaşma, bulaşıcı hastalıkların yayılmasını durdurmaya veya yavaşlatmaya yönelik bir dizi ilaç dışı enfeksiyon kontrol eylemidir.
Sosyal mesafenin amacı; enfeksiyon taşıyanla enfekte olmayan kişiler arasındaki teması azaltmak. Bu mesafe en az 2 metre olarak ifade ediliyor. Diğer kişilerle temasın en aza indirgenmesi, toplu taşıma kullanılmaması, yolculuk yapılmaması, evden çalışmak ve tüm toplantıların ertelenmesi önlemler arasında yer alıyor. Uzmanlar, gün içinde temas edilen kişi sayısının virüsün yayılmasında büyük etkisi olduğunu ifade ediyor. New York Times, çoğu kişinin aklındaki sorularla ilgili bir derleme yayımladı.
Çocukları parka götürebilir miyim?
Çocukta herhangi bir rahatsızlık varsa kesinlikle hayır. Eğer çocuğu mutlaka dışarı çıkarmak gerekirse, toplu alandan uzakta bir bisiklet gezisi veya yürüyüş, önerilere uygun. Yüksek risk taşıyan alanlardan kaçınmak gerekiyor. Çocuklar elleriyle yüzlerine dokunma konusunda yetişkinlerden daha dikkatsiz. Bu nedenle hijyen konusunda çok dikkatli olmak gerekiyor. Kovid-19 çocukları ağır biçimde etkilemese de, hastalığı yaşlı aile bireylerine bulaştırmamaları için çok önemli. İşte akıllardaki sorular ve cevapları: