MSB açıkladı: Gerektiğinde maske ihtiyacına destek verilecek

Çin'den yayılan ve binlerce insanın hayatını kaybetmesine yol açan koronavirüse karşı Türkiye'de tedbirler artırılırken Milli Savunma Bakanlığı'ndan önemli bir açıklama geldi.

Milli Savunma Bakanlığı, koronavirüse karşı mücadele devam ederken gerektiğinde maske desteği verileceğini belirtti.

Bakanlıktan yapılan açıklama şu şekilde:

"Millî Savunma Bakanlığına bağlı Dikimevleri ve MKE'de, Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyacı olan her tür maske imalatı hızla devam ediyor. Gerektiğinde Sağlık Bakanlığı ve halkımızın ihtiyacına da destek verilecek" ifadeleri kullanıldı.