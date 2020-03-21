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MSB açıkladı: Gerektiğinde maske ihtiyacına destek verilecek

Son dakika haberine göre, ’na bağlı Dikimevleri, Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu'nda gerçekleştirilen maske imalatı ile gerektiğinde Sağlık Bakanlığı ve halkın ihtiyacına destek verilecek.

  • Güncel
  • 21.03.2020 18:14
  •  - 
  • Son Güncelleme: 21.03.2020 18:15
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Bakanlık açıkladı! Gerektiğinde destek verilecek

'den yayılan ve binlerce insanın hayatını kaybetmesine yol açan e karşı 'de tedbirler artırılırken 'ndan önemli bir açıklama geldi.

Milli Savunma Bakanlığı, koronavirüse karşı mücadele devam ederken gerektiğinde maske desteği verileceğini belirtti.

Bakanlıktan yapılan açıklama şu şekilde:
"Millî Savunma Bakanlığına bağlı Dikimevleri ve MKE'de, Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyacı olan her tür maske imalatı hızla devam ediyor. Gerektiğinde Sağlık Bakanlığı ve halkımızın ihtiyacına da destek verilecek" ifadeleri kullanıldı.

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