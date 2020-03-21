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virüsten ölenlerin cenazeleri Türkiye'ye getirilebilecek mi? 'den açıklama geldi

Son dakika haberi... Yurtdışı Türkler ve Akraba Toplulukları Alt Komisyonu Başkanı ve İstanbul Milletvekili Zafer Sırakaya, yurt dışında virüs (Kovid-19) virüsü sebebiyle hayatını kaybeden Türk vatandaşlarının cenazelerinin Türkiye'ye getirilebileceğini bildirdi.

  • Güncel
  • 21.03.2020 16:06
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  • Son Güncelleme: 21.03.2020 16:19
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Cenazeler Türkiye'ye getirilebilecek mi?

Sırakaya yaptığı yazılı açıklamada, "Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın talepleri doğrultusunda ilgili bakanlıklarımızla yaptığımız görüşmeler sonucunda yurt dışında Kovid-19 virüsü sebebiyle hayatını kaybeden vatandaşlarımızın cenazeleri Bilim Kurulumuzun belirlediği şartlarla Türk Hava Yolları tarafından Türkiye'ye getirebilecek." ifadelerine yer verdi.

Sırakaya, Kovid-19 kaynaklı cenazelerde Sağlık Bakanlığından alınan onay ve mevcut bulaşıcı hastalıklı cenaze (HUM) getirme prosedürünün bu konuda yeterli olacağını kaydetti.

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