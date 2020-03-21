Corona belirtileri nelerdir? Corona grip nezle alerji arasındaki fark vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Halsizlik, öksürük, ateş ve burun akıntısı belirtilerinden birini gösteren kişiler grip mi Corona mı olup olmadığını merak ediyor. Bu nedenle Corona belirtileri vatandaşlar tarafından yoğun şekilde sorgulanıyor. Sağlık Bakanlığı tarafından virüsün hangi durumlarda etkili olduğuna dair bilgilendirici yayınlar yapılıyor. Peki, Corona grip nezle alerji arasındaki fark nedir? İşte yanıtı…
Corona grip nezle alerji arasındaki fark nedir? Corona belirtileri nelerdir?
Corona grip nezle alerji arasındaki fark vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Corona belirtileri nelerdir? Tüm dünyayı etkisi altına alan Corona virüs nedeniyle vatandaşlar eve kapandı. Sosyal alanlarda kalabalıktan mümkün olduğunca kaçınılması ve evden çıkılmaması uzmanlar tarafından öneriliyor. Bu süreçte bazı kişiler halsizlik, öksürük, ateş ve burun akıntısı durumlarında Corona olup olmadığını merak ediyor. Corona virüsü grip, nezle ya da alerji ile karıştırmamak gerekiyor. Peki, Corona belirtileri nelerdir? İşte, Corona virüs belirtileri hakkında tüm merak edilenler…
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