Corona belirtileri nelerdir? Corona grip nezle alerji arasındaki fark vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Halsizlik, öksürük, ateş ve burun akıntısı belirtilerinden birini gösteren kişiler grip mi Corona mı olup olmadığını merak ediyor. Bu nedenle Corona belirtileri vatandaşlar tarafından yoğun şekilde sorgulanıyor. Sağlık Bakanlığı tarafından virüsün hangi durumlarda etkili olduğuna dair bilgilendirici yayınlar yapılıyor. Peki, Corona grip nezle alerji arasındaki fark nedir? İşte yanıtı…