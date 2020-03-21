Bugünkü
Takvim

Corona grip nezle alerji arasındaki fark nedir? nelerdir?

Corona grip nezle alerji arasındaki fark vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. nelerdir? Tüm dünyayı etkisi altına alan Corona virüs nedeniyle vatandaşlar eve kapandı. Sosyal alanlarda kalabalıktan mümkün olduğunca kaçınılması ve evden çıkılmaması uzmanlar tarafından öneriliyor. Bu süreçte bazı kişiler halsizlik, öksürük, ateş ve burun akıntısı durumlarında Corona olup olmadığını merak ediyor. Corona virüsü grip, nezle ya da alerji ile karıştırmamak gerekiyor. Peki, ? İşte, Corona virüs belirtileri hakkında tüm merak edilenler…

  • Güncel
  • 21.03.2020 16:11
  •  - 
  • Son Güncelleme: 21.03.2020 16:11
ABONE OL
Corona virüsü ve grip arasındaki fark nedir?

Corona belirtileri nelerdir? Corona grip nezle alerji arasındaki fark vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Halsizlik, öksürük, ateş ve burun akıntısı belirtilerinden birini gösteren kişiler grip mi Corona mı olup olmadığını merak ediyor. Bu nedenle Corona belirtileri vatandaşlar tarafından yoğun şekilde sorgulanıyor. Sağlık Bakanlığı tarafından virüsün hangi durumlarda etkili olduğuna dair bilgilendirici yayınlar yapılıyor. Peki, Corona grip nezle alerji arasındaki fark nedir? İşte yanıtı…

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
Haberler Güncel Corona grip nezle alerji arasındaki fark nedir? Corona belirtileri nelerdir?
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri