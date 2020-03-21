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'den tepki çeken uygulama! Devlet korona nedeniyle "evde kal" çağrısı yaparken İmamoğlu kandil simidi dağıttı!

, koronavirüs vakalarının artmasının ardından önlemleri arttırarak vatandaşların bir araya gelmesini önlemek amacıyla tedbiren "evde kalma" moduna geçti. Birçok sosyal alan geçici süreyle kapatılırken, milyonlarca işçi evinden çalışıyor. Devlet ve millet virüse karşı canla başla mücadele ederken, 'li 'nun başkan olduğu , ilçe meydanlarında kandil simidi dağıtarak vatandaşların canını riske attı.

  • Güncel
  • 21.03.2020 13:19
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  • Son Güncelleme: 21.03.2020 13:32
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İBB'den tepki çeken uygulama! Vatandaşın canını hiçe saydı

'de koronavirüs vakalarının artmasının ardından önlemler arttırıldı. Okullar tatil edildi, milyonlar evden çalışma moduna geçti, devlet yetkilileri üst üste "evde kalma" çağrısı yaptı.



İBB'DEN SKANDAL UYGULAMA
Devlet ve millet virüse karşı el ele sıkı bir mücadele verirken, 'den korona savaşını baltalayacak skandal bir uygulama geldi. 'li 'nun başkanlığını yürüttü , ilçe möydanlarına araç göndererek Kandil simidi dağıttı. İBB'nin bu uygulaması, sıraya giren vatandaşların canını riske attı.



SOSYAL MEDYADA TEPKİ YAĞDI
İBB'nin vatandaşın canını hiçe sayan bu uygulaması sosya medyada büyük tepkiyle karşılandı. Twitter kullanıcıları, "Devletin canla başla mücadele ettiği dönemde olacak iş mi bu?" yorumunda bulundu.



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