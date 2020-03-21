Bakan Çavuşoğlu, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Evde kalalım! Tüm sevdiklerimize zaman ayıralım. Onları da koruyalım." ifadelerini kullandı.
Evde kalalım! Tüm sevdiklerimize zaman ayıralım. Onları da koruyalım. #EvdeKal #EvdeHayatVar pic.twitter.com/UNSU0jRvJ2— Mevlüt Çavuşoğlu (@MevlutCavusoglu) March 21, 2020
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