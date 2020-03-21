Kehanetler Kitabı yazarı kimdir? Kehanetler Kitabı konusu nedir? Sosyal medyada ortaya çıkan Kehanetler Kitabı'nda geçen ifadeler okuyanları şok etti. Söz konusu kitapta, günümüzde dünyanın kabusu haline gelen Corona virüsüne benzer bir virüsün dünyayı etkileyeceğinden söz ediliyor. Virüsün tanımı da şu andaki Corona virüsle büyük benzerlikler taşıyor. Peki, Kehanetler Kitabı yazarı kimdir? Kehanetler Kitabı konusu nedir?

KEHANETLER KİTABI YAZARI KİMDİR?

ABD'li medyum Sylvia Browne ve Lindsay Harrison tarafından yazılan kitap 15 yıl önce piyasaya sürülmüştü.

SYLVIA BROWNE KİMDİR?

Elli yıldır profesyonel bir psişik ve medyum olarak çalışan Sylvia Browne, içlerinde Öte Dünya´da Yaşam, Bir Medyumun Maceraları gibi eserlerinin de bulunduğu çok satan kitapların yazarıdır.

Öte Dünyada Yaşam adlı kitabı öteki Dünya yaşamı ile ilgili en çok okunan kitaplardan birisi olmuştur.

2008'de yazılan 'Günlerin Sonu' (End of The Days) kitabının 312'nci sayfasında 2020'li yıllarda bir hastalığın karaciğer ve bronşları hedef alacağını yazmış ve bu kehaneti COVID-19 virüsü ile bağdaştırılmıştır. Sylvia Brown'ın medyum olarak bazı söyledikleri gerçekleşmese de Amerikan adli makamlarına yardım ettiği ve yaşarken oldukça ilgi gördüğüde söylentiler arasında yer almaktadır.

KEHANETLER KİTABI KONUSU NEDİR?

Sosyal medyada yayılan bir video, ABD'li medyum Sylvia Brown ile Lindsay Harrison'ın 15 yıl önce kaleme aldığı Kehanetler kitabında corona virüsü benzeri bir salgından bahsettiğini ortaya koydu.

Kitabın 210. sayfasında şu ifadeler geçiyor:

"2020'lerde, akciğerleri ve bronşları ciddi oranda etkileyen, tedaviye ise zalimce direnen zatürre benzeri bir hastalığın patlaması nedeniyle ortalıkta ameliyat maskeleri ve plastik eldivenlerle dolaşan çok daha fazla insan göreceğiz. Hastalık hakkında kafa karıştırıcı olan şey ise; bir kış boyunca müthiş bir paniğe yol açtıktan sonra, on yıl içerisinde hem sebeplerini hem de tedavisini gizemli bırakarak tamamen ortadan kaybolması olacak."