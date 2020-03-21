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Son dakika: Koronayla mücadelede flaş adım! Mangal ve piknik yasaklandı

Son dakika haberi... Koronavirüs nedeniyle mangal ve piknik yapılmasını ve yasakladı. Bazı vatandaşlar, evde kalın çağrısına rağmen piknik alanlarına akın etmişti.

  • Güncel
  • 21.03.2020 13:21
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  • Son Güncelleme: 21.03.2020 13:23
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Koronayla mücadelede flaş adım! Mangal ve piknik...

ve 'nı harekete geçirdi. Bakanlık bahçe, park ve mesire alanlarında mangal yakılmasını ve piknik yapılmasını yasakladı.

SAĞLIK BAKANLIĞI ÖNLEMLERİ ARTIRDI
da yeni tip corona virüs salgınına karşı konaklama tesisleri, restoranlar, yurtlar ve huzurevlerinde uygulanan tedbirleri artırdı.

Otellerde konaklayanların son 14 gün içinde bulunduğu ülkeler ve ülke içindeki seyahat planları bilgilerini içeren kayıtlar tam ve düzenli tutulacak.

Restoranlarda, genel enfeksiyon bulaşma riskini azaltmak için masalar arası mesafe 1 metreden az olmayacak.

Huzurevi ve yaşlı bakım merkezlerinde Covid-19 hastalığı ile uyumlu şikayetler olması durumunda, bu merkezlerde kalanlar yakından takip edilecek.

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