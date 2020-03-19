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Baba Vanga Koronavirüs'ü önceden bildi mi? O isim açıkladı Baba Vanga'nın 2020 kehanetleri korkunç...

Dünyanın gündemi koronavirüs... Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan, ve tüm dünyayı tehdit eden koronavirüs için kırmızı alarm verildi. Binlerce kişinin canını alan Coronavirüs, dünyaca ünlü kahin Baba Vanga tarafından haber verilmiş miydi? Gizemli virüs ve salgın hastalık akıllara Baba Vanga'nın kehanetlerini getirdi. Bu zamana kadar pek çok kehaneti tutan ve hala gerçekleşmemiş kehanetleri de arkasında bırakan Baba Vanga'nın kehanetleri arasında salgın hastalıklarda var. Ancak Baba Vanga'nın koronavirüs kehaneti hakkında bu kez inanılmaz sözler geldi. Sözlerin sahibi Ölmeden önce Baba Vanga ile tanışan ve ünlü kâhini ziyaret eden Bulgar sporcu ve antrenör Neshka Stefanova Robeva.

19.03.2020 12:52 - Son Güncelleme: 19.03.2020 13:16 BU GALERİYİ PAYLAŞ





