Baba Vanga Koronavirüs'ü önceden bildi mi? O isim açıkladı Baba Vanga'nın 2020 kehanetleri korkunç...
Dünyanın gündemi koronavirüs... Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan, ve tüm dünyayı tehdit eden koronavirüs için kırmızı alarm verildi. Binlerce kişinin canını alan Coronavirüs, dünyaca ünlü kahin Baba Vanga tarafından haber verilmiş miydi? Gizemli virüs ve salgın hastalık akıllara Baba Vanga'nın kehanetlerini getirdi. Bu zamana kadar pek çok kehaneti tutan ve hala gerçekleşmemiş kehanetleri de arkasında bırakan Baba Vanga'nın kehanetleri arasında salgın hastalıklarda var. Ancak Baba Vanga'nın koronavirüs kehaneti hakkında bu kez inanılmaz sözler geldi. Sözlerin sahibi Ölmeden önce Baba Vanga ile tanışan ve ünlü kâhini ziyaret eden Bulgar sporcu ve antrenör Neshka Stefanova Robeva.
"KORONA HEPİMİZİN ÜZERİNDE OLACAK"
Açıklamayı sosyal medya hesabı üzerinden duyuran 73 yaşındakİ Robeva, "Baba Vanga, onu yıllar önce ziyaret ettiğimde bana, 'Neshka, korona hepimizin üzerinde olacak' demişti. O zaman ne demek istediğini anlayamamıştım. Çünkü korona kelimesi Bulgarcada, koruma ve Rusya'nın ülke üzerindeki hakimiyeti anlamına geliyordu.