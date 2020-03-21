Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Korona döneminin bir felsefesi, bir edebiyatı, bir fikri zemini, sosyal ve siyasal bir iklimi oluşacak, ardından da beşeriyetin yol haritasını belirleyecektir. Şimdiden her ihtimale karşı hazırlıklı olmamız, hakim ve hadim bir iradeyle hareket etmemiz tarihi bir görevdir" paylaşımında bulundu.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden paylaşımlarda bulundu. Bahçeli, KOVİD-19 virüsüne karşı yapılan mücadeleye ilişkin değerlendirmede bulunarak,ifadelerine yer verdi.Tefekkür ederek herkesi vicdanının sesini dinlemeye davet eden Bahçeli,yorumunda bulundu.Bahçeli paylaşımlarında,sözlerine yer verdi.Vatandaşların Nevruz Bayramı'nı kutlayan Bahçeli, "cümlelerini kullandı..