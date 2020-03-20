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dakika: Son dakika: Koronavirüs ile ilgili provokatif paylaşıma 22 gözaltı!

Koronavirüsü fırsat bilen kaos tüccarları, kamuoyunda panik yaratma peşine düştü. dakika haberine göre koronavirüs ile ilgili provokatif paylaşım yapan 55 kişiden 22'si gözaltına alındı.

  • Güncel
  • 20.03.2020 15:59
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  • Son Güncelleme: 20.03.2020 16:04
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Koronavirüs provokatörlerine gözaltı!
Koronavirüs salgınıyla ilgili hesaplarından provokatif paylaşımlar yapan 55 hesap tespit edilerek soruşturma başaltımıştı. Bu kapsamda 55 kişiden 22'si gözaltına alındı.

NELER YAŞANMIŞTI?
Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya hesapları üzerinden korona virüs salgınıyla ilgili provokatif paylaşımlar yapan şahıslara yönelik çalışma başlatmıştı.

Yapılan çalışmalar neticesinde ekipler, 28'i İstanbul, 23'ü farklı iller ve 4'ü yurt dışı kaynaklı 55 hesabı tespit ederek, hesaplarla ilgili soruşturma başlatılmıştı.

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