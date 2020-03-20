Koronavirüs salgınıyla ilgili sosyal medya hesaplarından provokatif paylaşımlar yapan 55 hesap tespit edilerek soruşturma başaltımıştı. Bu kapsamda 55 kişiden 22'si gözaltına alındı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya hesapları üzerinden korona virüs salgınıyla ilgili provokatif paylaşımlar yapan şahıslara yönelik çalışma başlatmıştı.

Yapılan çalışmalar neticesinde ekipler, 28'i İstanbul, 23'ü farklı iller ve 4'ü yurt dışı kaynaklı 55 hesabı tespit ederek, hesaplarla ilgili soruşturma başlatılmıştı.



