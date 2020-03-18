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Son dakika: Koronavirüs provokatörü 55 hesabına soruşturma

Son dakika haberine göre üzerinden koronavirüs ile ilgili provokatif paylaşım yapan 55 hesap hakkında soruşturma başlatıldı. Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı tarafından başlatılan çalışmalar sonucunda; 28'i , 23'ü farklı iller ve 4'ü yurt dışı kaynaklı 55 sosyal medya hesabı kullanıcısına soruşturma başlatıldı.

  • Güncel
  • 18.03.2020 17:57
  •  - 
  • Son Güncelleme: 18.03.2020 17:57
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Koronavirüs provokatörleriyle ilgili flaş gelişme

üzerinden koronavirüs ile ilgili provokatif paylaşım yapan 55 hesap hakkında soruşturma başlatıldı.

Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri sosyal medya üzerinden koronavirüs ile ilgili provokatif paylaşımda bulunan hesapları incelemeye aldı. Yapılan çalışmalarda İstanbul'da 28, diğer illerde 23, yurtdışında ise 4 provokatif paylaşım yapan hesap tespit edildi. Sosyal medya üzerinden koronavirüs ile ilgili provokatif paylaşım yapan 55 hesap hakkında soruşturma başlatıldı.

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