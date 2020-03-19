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Son dakika: Koronavirüs provokatörlerine geçit yok: 242 şüpheliden 64'ü gözaltına alındı

Son dakika haberine göre , 'tan bu yana asılsız ve provokatif koronavirüs paylaşımları yaptığı iddia edilen 242 şüpheliden 64'ünün gözaltına alındığını bildirdi.

  • Güncel
  • 19.03.2020 19:46
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  • Son Güncelleme: 19.03.2020 19:51
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Koronavirüs provokatörleriyle ilgili flaş gelişme

, 'tan bu yana asılsız ve provokatif koronavirüs paylaşımları yaptığı iddia edilen 242 şüpheliden 64'ünün gözaltına alındığını bildirdi.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"11 Mart'tan bu yana sosyal medyada asılsız ve provokatif koronavirüs paylaşımları yaptığı iddia edilen 242 şüpheliden 64'ü gözaltına alındı. Diğer tespitlerle ilgili gözaltına alma işlemleri devam etmektedir."

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