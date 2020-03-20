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ler hakkında aşağılık ifadeler kullanan hakkında flaş gelişme!

Sözde komedyen , 'Tuz-Biber' isimli stand-up gösterisinde leri aşağılayan skandal ifadeler kullanmıştı. Fidan, tepki çeken sözleri sonrası Emniyet Müdürlüğü'nde ifade verdi. Fidan, Alevilere saldırmak için cemevlerine gidenlerin orada saldıracak kimseyi bulamadıklarını çünkü Alevilerin pek de cemevine gitmediklerini anlattığı bir bölümde, "Ama hepsini bir otele tıkıp yakabilirsin. Geçmişte örnekleri var" demişti.

  • Güncel
  • 20.03.2020 16:10
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  • Son Güncelleme: 20.03.2020 16:13
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Fidan hakkında flaş gelişme!

Bir stand-up gösterisinde lerle ilgili sözleri nedeniyle hakkında soruşturma açılan , 'ndeki Emniyet Müdürlüğü'ne giderek ifade verdi.

Komedyen Pınar Fidan, "Tuz-Biber" adlı stand-up gösterisinde Alevilerle ilgili sözleri nedeniyle hakkında soruşturma açılması üzerine emniyette ifade verdi.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında Fidan, ifade için emniyete çağrıldı.

Fidan, avukatıyla birlikte Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Güvenlik Şube Müdürlüğü'ne gelerek ifade verdi.

Pınar Fidan, ifadesinin alınmasının ardından emniyetten ayrıldı.

Kendisinin de Alevi olduğunu belirten Fidan, stand-up gösterisinde, Alevilere saldırmak için cemevlerine gidenlerin orada saldıracak kimseyi bulamadıklarını çünkü Alevilerin pek de cemevine gitmediklerini anlattığı bir bölümde "Ama hepsini bir otele tıkıp yakabilirsin. Geçmişte örnekleri var" demişti.

Fidan bu sözlerinin sosyal medyada tepki çekmesinin ardından sosyal medyadan yaptığı açıklamada şunları söylemişti:

'ÖNEMİ YOK AMA BEN ALEVİYİM'
"Merhaba arkadaşlar. Uğraşmak istemedim başta ama bu kadar kişi tarafından yanlış anlaşıldığı için bir kere burada açıklayayım. İzlediğiniz videoda tam tersini düşündüğüm bir şeyi ironi yaparak anlatmaya çalışıyorum. Mizah dalga geçmek ya da küçümsemek için değil, eleştirmek için yaptığımız bir şey. İnsanların genel düşüncelerini tekrar ederek aslında anladığınızın aksine öyle düşünenlerle dalga geçiyorum. Önemi yok ama ben aleviyim ve alevi düşmanı olduğumu düşünüp beddua, küfür ve hakaret eden bu kadar çok insan olabilmesine şaşırdım ve üzüldüm. Bunun benimle ilgili olmadığını biliyorum ama hepimiz için üzücü. Videonun başı sonu olmadığı için de yanlış anlaşılmış olabilir, orada alevi diye bahsettiğim kişi de dayım. Can sağlığı diyelim ne diyelim."

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