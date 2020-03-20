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Son dakika: 'den 'daki terör saldırısına kınama

Son dakika haberi... , 'da düzenlenen ve 20'den fazla güvenlik görevlisinin hayatını kaybetmesine yol açan terör saldırısını kınadı.

  • Güncel
  • 20.03.2020 15:54
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  • Son Güncelleme: 20.03.2020 15:54
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Türkiye'den flaş açıklama: Kınıyoruz

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Afganistan'ın Zabul vilayetinde bir kontrol noktasına bu sabah düzenlenen terör saldırısı sonucunda çok sayıda Afgan güvenlik görevlisinin hayatını kaybettiği büyük bir üzüntüyle öğrenilmiştir. Söz konusu terör saldırısını kınıyor, saldırıda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, dost ve kardeş Afgan halkına başsağlığı, yaralananlara acil şifalar diliyoruz." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, şiddetle bir sonuca varılamayacağı yinelenerek, Afganlar arası müzakerelere uygun bir ortam oluşturulabilmesi için şiddet eylemlerinin durdurulması çağrısı yapıldı.

Zabul Valiliği Sözcüsü Gül İslam Siyal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, güvenlik güçleri arasına sızan 6 militanının, bir polis karakoluna silahlı saldırı düzenlediğini bildirmişti. İl Şura Başkanı Ata Can Hakbayan ise saldırıda 20'den fazla güvenlik görevlisinin yaşamını yitirdiğini söylemişti.

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