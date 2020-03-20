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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan 8 ülkedeki Türk öğrenciler hakkında açıklama

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında Türkiye'ye yönelik uçuşları durdurulan ülkelerde geçici olarak bulunan ve ülkeye dönmek isteyen öğrencilerin isterlerse Türkiye'ye getirilebileceklerini bildirdi.

  • Güncel
  • 20.03.2020 21:36
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  • Son Güncelleme: 20.03.2020 22:07
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Cumhurbaşkanlığı açıkladı: 8 ülkedeki öğrenciler...

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 8 ülkedeki Türk öğrenciler hakkında açıklamada bulundu.

Oktay, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında Türkiye'ye yönelik uçuşları durdurulan ülkelerde geçici olarak bulunan ve ülkeye dönmek isteyen öğrencilerin isterlerse Türkiye'ye getirilebileceklerini bildirdi.

Öğrencilerin bulundukları ülkelerdeki Türkiye'nin diplomatik temsilciliklerine başvurabileceklerini belirten Fuat Oktay, şunları ifade etti:

"Sayın Cumhurbaşkanımızın direktifleriyle, ‪ülkemize yönelik uçuşları durdurulan İngiltere, İrlanda, İsviçre, Polonya, İtalya, Mısır, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nde geçici olarak bulunan ve ülkemize dönmek isteyen öğrencilerimizin 21 Mart Cumartesi yerel saatle 17.00'a kadar bulundukları ülkelerdeki diplomatik temsilciliklerimize başvurmaları halinde, planlanan süre içinde dönüşleri gerçekleştirilecektir. Vatandaşlarımızın yurda dönüşlerini Dışişleri, İçişleri, Sağlık, Ulaştırma ve Altyapı bakanlıklarımızla koordinasyon halinde THY ile sağlayacak ve Bilim Kurulu'nun tedbirleri kapsamında 14 gün karantina altında tutacağız."

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