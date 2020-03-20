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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın uyardı: Tedbirleri hafife almayın

Türkiye'de vakalarının son bir hafta içerisindeki artışının ardından yetkililer tedbirleri arttırırken, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın alınan tedbirlerin ciddiye alınması gerektiğinin altını çizdi.

  • Güncel
  • 20.03.2020 14:57
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  • Son Güncelleme: 20.03.2020 14:57
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Hiçbir tedbiri hafife almayın

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, tedbirleri kapsamında bütün imkanları seferber ettiklerini belirterek, "Lütfen hiçbir tedbiri hafife almayın ve titizlikle uygulayın" dedi.

Kalın, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Lütfen hiçbir tedbiri hafife almayın ve titizlikle uygulayın. Koronavirüs ilk 60 günde 5 bin, son 6 günde 5 bin can aldı. Bütün imkanları seferber ettik. Ama herkesin bir özne olduğunu, sorumluluk üstlenmesi gerektiğini unutmayalım. Hep birlikte ve el birliğiyle başaracağız" dedi.

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