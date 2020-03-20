Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın uyardı: Tedbirleri hafife almayın

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, koronavirüs tedbirleri kapsamında bütün imkanları seferber ettiklerini belirterek, "Lütfen hiçbir tedbiri hafife almayın ve titizlikle uygulayın" dedi.
Kalın, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Lütfen hiçbir tedbiri hafife almayın ve titizlikle uygulayın. Koronavirüs ilk 60 günde 5 bin, son 6 günde 5 bin can aldı. Bütün imkanları seferber ettik. Ama herkesin bir özne olduğunu, sorumluluk üstlenmesi gerektiğini unutmayalım. Hep birlikte ve el birliğiyle başaracağız" dedi.
Lütfen hiçbir tedbiri hafife almayın ve titizlikle uygulayın.— Ibrahim Kalin (@ikalin1) March 20, 2020
Koronavirüs
İlk 60 günde 5 bin
Son 6 günde 5 bin can aldı.
Bütün imkanları seferber ettik.
Ama herkesin bir özne olduğunu, sorumluluk üstlenmesi gerektiğini unutmayalım.
Hepbirlikte ve elbirliğiyle başaracağız.
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