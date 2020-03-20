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’de (Kovid-19) tedavisi gören 3 hasta sağlığına kavuştu

Son dakika haberine göre, () Sağlık Bakanı Ali Pilli, testi pozitif çıkan 3 hastanın, uygulanan tedavi süreci sonucunda sağlığına kavuştuğunu açıkladı.

  • Güncel
  • 20.03.2020 21:12
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  • Son Güncelleme: 20.03.2020 21:12
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KKTC'de sevindiren gelişme! 3 hasta...

() Sağlık Bakanı Ali Pilli, Lefkoşa Devlet Hastanesi'nde yeni tip (Kovid-19) testi pozitif çıkan hastalardan 3'ünün tedavisinde başarı sağlandığını açıkladı.

Bir süredir hastanede tedavi gören 3 vakada doktorların başarı sağladığını ifade eden bakan Pilli, 3 vakanın son yapılan iki testte negatif sonuç verdiğini bildirdi.

KKTC'de 20 kişide koronavirüs vakasının tespit edildiğini, ancak tedavi ile sağlığına kavuşan 3 kişinin taburcu edileceğini söyledi.

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