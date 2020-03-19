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Son dakika: dünya genelindeki raporunu açıkladı

Cumhurbaşkanlığı dünya genelindeki vakaları hakkında açıklama yaptı.Twitter üzerinden yapılan açıklamada, ülkelerdeki vaka, ölüm ve taburcu sayılarını açıklandı.

  • Güncel
  • 20.03.2020 01:05
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  • Son Güncelleme: 20.03.2020 01:12
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İletişim Başkanlığı Kovid-19 sayılarını açıkladı

Cumhurbaşkanlığı dünya genelindeki vakaları hakkında açıklama yaptı.

İletişim Başkanlığı, saat 00.00 itibarıyla dünya genelinde yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) görüldüğü ülkelerdeki vaka, ölüm ve taburcu sayılarını açıkladı.

Başkanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, 'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan Kovid-19'un dünya genelinde bulaştığı kişi sayısının 242 bini geçtiği, 9 bin 900'den fazla kişinin hayatını kaybettiği, 86 bin 700'den fazla kişinin de iyileştiği belirtildi.




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