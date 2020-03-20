Son dakika haberine göre, Sağlık Bakanlığı koronavirüs genelgesi yayınladı. Genelgeye göre, bugünden itibaren tüm Özel ve Vakıf hastaneleri Pandemi hastanesi ilan edildi.
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Son dakika haberine göre, Sağlık Bakanlığı koronavirüs genelgesi yayınladı. Genelgeye göre, bugünden itibaren tüm Özel ve Vakıf hastaneleri Pandemi hastanesi ilan edildi.
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