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ndan 'koronavirüs' genelgesi: Özel ve Vakıf hastaneleri pandemi (salgın) hastanesi ilan edildi

Son dakika haberine göre, koronavirüs genelgesi yayınladı. Genelgeye göre, bugünden itibaren tüm Özel ve Vakıf hastaneleri Pandemi hastanesi ilan edildi

  • Güncel
  • 20.03.2020 21:44
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  • Son Güncelleme: 20.03.2020 21:51
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Sağlık Bakanlığından 'koronavirüs' genelgesi

Son dakika haberine göre, koronavirüs genelgesi yayınladı. Genelgeye göre, bugünden itibaren tüm Özel ve Vakıf hastaneleri Pandemi hastanesi ilan edildi.

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