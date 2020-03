Çinli uzmandan korkutan açıklama: Coronavirüs kısırlığa neden oluyor!

ABD'li, Çinli, Fransız ve Alman uzmanlar, Corona virüsünün etkilerini inceledi. Erkek hastalarda kısırlığa yol açtığını belirledi. Çinli Ürolog Prof. Dr. Li Yufeng , şunları söyledi: Virüs, erkek üreme organına yerleşiyor. Testisleri etkiliyor. Bu da kısırlığa neden oluyor.

VİRÜSE İLK TÜRK KURBAN

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "89 yaşındaki erkek hastamız vefat etti. Vaka sayısı ise 98'e çıktı" dedi.







BAŞKAN MİLLETE SESLENECEK

Corona ile mücadelede alınan tedbirler Ankara'da bugün yapılacak toplantıda değerlendirilecek.

Başkan Erdoğan, alınan kararlar ve atılacak adımlarla ilgili millete hitap edecek.







BODRUM'A GELMEYİN

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, tatilcilere mesaj gönderdi: Tüm Türkiye'yi uyarıyorum. Yeterli sağlık önlemlerimiz yok. Bodrum'a gelmeyin.



TATİL UZAYABİLİR

Bilim üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, okulların kapatılmasının mücadelede önemli bir etken olduğunu söyledi. "Hastalığın seyrine göre tatil süresi de uzatılabilir" dedi.









BURASI KAPALI ÇARŞI







BURASI İSTANBUL NİŞANTAŞI







BURASI İZMİR





VİLLA İNSANLIK

Juventus'un yıldızı Ronaldo, kendini karantinaya aldı. Halkını da unutmadı. Portekiz'deki otellerinden sonra 9 villasını hastane yaptı.









MASKE DÜŞTÜ

Işıl Reçber, ABD'den dönüş yaptı. 14 gün kuralına uymadı. Soluğu sahibi olduğu güzellik merkezinde aldı.

Ne kendisi ne de çalışanı maske taktı. Tepkilere kulak tıkadı.







VİRÜS DEĞİL SEN GÜÇLÜSÜN

Coronavirüs'ten korunmada, bağışıklık sistemi önem taşıyor. TAKVİM , hem kendi hayatınızı hem de sevdiklerinizin hayatını koruyacak önerileri sıralıyor.



AŞININ BULUNMASI 1 YIL SÜREBİLİR



KORONAVİRÜS BİLİM KURULU ÜYESİ PROF. DR. ATEŞ KARA: Okulların tatil olması, virüsün yayılmasını önler. Bu nedenle okulların kapalı kalma süresi, durumun seyrine göre uzayabilir. Yurt dışından gelenler 14 gün evde kalsın. Önümüzdeki 1.5-2 ay çok önemli.







Kurallara uymazsak vaka sayısında çok yüksek bir artış olabilir. Aşının bulunması, bizi tamamen korumayabilir. Aşının geliştirilmesi 1 yılı bulabilir. Çok hızlandırılsa bile ocak ayına ancak yetişir









BOĞAZ AĞRISI YAPAR



KBB UZMANI PROF. DR. SUAT TURGUT: Virüs, ilk 3-4 gün boğaz ağrısı yapar. Bu yüzden boğazınızı temiz tutun. Burun, boğaz, dil ve dişlerinizi gün içinde birkaç kez yıkayabilirsiniz. Sirkeli su ile gargara yapabilirsiniz. Boğaz spreyleri kullanabilirsiniz.









KEFİRLE BARIŞIN



ENFEKSİYON HASTALIKLARI VE KLİNİK MİKROBİYOLOJİ UZMANI DOÇ. DR. ÜMİT SAVAŞÇI: Badem, yer fıstığı, ay çekirdeği ve fındık yiyin. Her gün 1 yumurta tüketin. Yoğurt, kefir ve lahana turşusuna sofranızda yer açın.







KARANFİL ETKİSİ



FİTOTERAPİ UZMANI DR. ÜMİT AKTAŞ: Bağışıklığı güçlendirmek için ev yoğurdu ve sirke tüketin. Ellerinizi beyaz sabunla yıkayın. Diyabet ve kalp hastaları daha dikkatli olsun. Yanınızda antibakteriyel etkisi olan karanfil taşıyın.



,



CORONAFOBİYE DİKKAT



UZMAN PSİKOLOG SİMRU KAVAK: Panik, virüsten hızlı yayılır. Gerçekçi olmayan haberler, koronafobiyi artırır. Ellerinizi zaten düzenli yıkayıp dezenfekte ediyorsanız ya da güvenli mesafeleri korumaya özen gösteriyorsanız yeterli koruma sağlamışsınızdır.







VİRÜS ZEMİNDE 3 GÜN YAŞAR



KALP CERRAHI DR. HALİT YEREBAKAN: ABD'Lİ bilim adamlarının araştırmasına göre göre virüs, havada 3 saat, bakırda 4 saat, kartonda ve kağıtta 24 saat, plastik ve çelikte 2-3 gün yaşıyor. Temizlediğiniz zeminler üç dakika ıslak kalsın...







ANNE SÜTÜ BEBEĞİ KORUR



RİSKLİ GEBELİK UZMANI (PERİNATOLOG) DOÇ. DR. OKTAY KAYMAK: Anne adayları kalabalıkla temastan uzak dursun. Bol sıvı tüketsin. Egzersiz yapmayı unutmasın. Coronavirüs, süte karışmaz. Bu nedenle bebeğinizi emzirmeye devam edebilirsiniz.







ZERDEÇAL VE BİBERİYE YİYİN



FARMAKOLOJİ UZMANI PROF. DR. COŞKUN USTA: Virüsten korunmak için vücut direncini artırın. D vitamini, Coronavirüsle mücadelede etkilidir. Brokoli, zerdeçal, üzüm ve biberiye tüketmemiz gerekir. Bolca balık tüketin.







GARGARA YAPIN



ONKOLOJİSİ UZMANI DR. TAYFUN HANCILAR: Kanser tedavisi devam eden hastalar kalabalık yerlerden kaçınsın. Günde 2.5 litre su için. Meyve ve sebzeleri dikkatli yıkayın. Karbonatlı su ile gargara yapın. Zerdeçal ve zencefil tüketin.







PARAYA DOKUNMAYIN



GÖĞÜS HASTALIKLARI UZMANI PROF. DR. MUHAMMED EMİN AKKOYUNLU: Toplumdan uzak durun. Paralar, iyi bir virüs taşıyıcıdır. Bu nedenle parayla teması azaltın. Her ortamda maske takın. Öksürük hapşırık durumlarında peçete kullanın. Aşırı yemek yemeyin.







3-4 ADIM UZAK DURUN



KORONAVİRÜS BİLİM KURULU ÜYESİ ALPAY AZAP: Kalabalıklardan uzak durun. Herkes 3-4 adımdan daha fazla yaklaşmasın. Tedbirlere uyun. 3-4 hafta içerisinde vaka sayısı 5 bini bulabilir. 30 bin bile olabilir. Bu yüzden önlemlerinizi alın.







CORONA & İDLİB ZİRVESİ

Başkan Erdoğan, Almanya Başbakanı Merkel, Fransa Cumhurbaşkanı Macron ve İngiltere Başbakanı Johnson arasında telekonferansla 4'lü zirve yapıldı. Görüşme 1 saat 15 dakika sürdü.

Erdoğan, "Zirvede Coronavirüs ile mücadeleden İdlib'de yaşanan insani durum başta olmak üzere Suriye krizinin çözüm yollarına, sığınmacı meselesinden Türkiye-AB ilişkilerine kadar pek çok konuyu görüştük. Sorunlarımızı çözüme kavuşturmak için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz" dedi.



OHAL SÖYLENTİSİ GERÇEK DEĞİL

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Olağanüstü Hal'in ilan edileceği, sokağa çıkma yasağı uygulanacağı ya da seyahat kısıtlamalarının getirileceği yönündeki söylentiler gerçeği yansıtmıyor" dedi.







KÜRESEL EV HAPSİ

Dünyayı adeta alarma geçiren yeni tip Coronavirüs (Covid-19) paniği sürüyor. Vuhan'da ortaya çıkan yeni tip Coronavirüs, 150'den fazla ülke ve bölgede 180 binden fazla kişiye bulaştı.







DSÖ'nün "pandemi" (küresel salgın) olarak nitelediği hastalık nedeniyle şu ana dek 7 bin 174 kişi hayatını kaybetti. Başta Çin olmak üzere İran, İtalya ve İspanya'dan sokağa çıkma yasağı haberleri peş peşe geldi.







ABD'de, New Jersey Valisi Phil Murphy, yeni tip Coronavirüs'ün yayılmasını önlemek amacıyla kısmi sokağa çıkma yasağı ilan etti.







345 ÖLÜ DAHA

İtalya'da dün 345 kişi can verdi. Ölü sayısı 2 bin 503'e yükseldi. İspanya'da da kurban sayısı 500'e çıktı.



AB'YE GİRİŞ YASAK

Avrupa Birliği, üçüncü ülke vatandaşlarının gerekli olmayan seyahatlerine 30 günlük geçici kısıtlama getirdi.



DUANIZA TALİBİZ

İstanbul'da öğrenci yurdunda kalan bir genç, Umre'den dönen ve karantinaya alınan kişiye not yazdı: Allah Umre ibadetinizi kabul eylesin. Kolonya ikramımız, duanıza talibiz...







İstanbul Başakşehir'deki Kanuni Sultan Süleyman Öğrenci Yurdu, Güngören Fatih Sultan Mehmet Öğrenci Yurdu ve Florya Beşyol Kız Öğrenci yurdu, Coronavirüs tedbirleri kapsamında karantina alanı oluşturmak için boşaltıldı. Boşaltılan Fatih Sultan Mehmet Öğrenci Yurdu'ndan çıkan bir öğrencinin bıraktığı not ise duygulandırdı. Odadan çıkarken dolabına kolonya ve sabun bırakan öğrenci "Allah Umre ibadetinizi kabul eylesin. İnşallah hayırlı haberlerle ayrılırsınız. Kolonya ikramımız olsun. Duanıza talibiz. Allah'a emanet olun. Buzdolabımız biraz pis, biz de yeni gelmiştik odaya kusura bakmayın, selametle kalın" notu yazdı.

İLK ACI HABER GELDİ

Sağlık Bakanı Koca, Türkiye'de virüs nedeniyle ilk kez bir hastanın vefat ettiğini açıkladı. Koca, "Kendisi 89 yaşındaydı. Virüsü Çin temaslı bir çalışanından aldı. İlk kaybımız olan beyefendiye Allah'tan rahmet diliyorum" dedi. Vaka sayısının ise 98'e çıktığı belirtti.





BEDELLİ ASKERLİK ERTELENDİ

Milli Savunma Bakanlığı, "2020 yılında bedelli askerlik hizmeti yapacak yükümlülerin celp ve sevk işlemleri ileride belirlenecek bir tarihe kadar ertelenmiştir" dedi.



ASKERİ OKULLAR TATİL

Milli Savunma Bakanı Akar, askeri okulların 13 Nisan'a kadar tatil edildiğini açıkladı.



31 MİLLETVEKİLİ KARANTİNADA

TBMM Başkanı Şentop, 1 Mart'tan bu yana yurt dışından gelen 31 vekilin karantinaya alındığını açıkladı.



3 BİN 614 KİŞİ YURDA DÖNÜYOR

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, yurt dışından 3 bin 614 vatandaşın İstanbul ve Kocaeli'deki yurtlarda karantinaya alınacağını vurguladı.