Bugünkü
Takvim

Başkan Erdoğan'dan 4'lü zirve sonrası açıklama: Çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz

Başkan , Twitter hesabından , ve ile gerçekleştirdiği video konferansa ilişkin paylaşımda bulundu. Erdoğan paylaşımında, ""Bölgesel ve küresel düzeyde içinden geçtiğimiz bu zor süreçte, diplomasiyi ve iş birliği mekanizmalarını daha aktif bir biçimde işletecek, sorunlarımızı bir an önce çözüme kavuşturmak için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz." ifadelerine yer verdi.

  • Güncel
  • 17.03.2020 19:48
  •  - 
  • Son Güncelleme: 17.03.2020 20:08
ABONE OL
Başkan Erdoğan'dan 4'lü zirve paylaşımı

Başkan , Twitter hesabından , ve ile gerçekleştirdiği video konferansa ilişkin paylaşımda bulundu.

Erdoğan, paylaşımında "Zirvede koronavirüs ile mücadeleden İdlib'de yaşanan insani durum başta olmak üzere Suriye krizinin çözüm yollarına, sığınmacı meselesinden Türkiye-AB ilişkilerine kadar pek çok konuda kapsamlı değerlendirmeler yapma imkanı bulduk." ifadelerini kullandı.

"ÇALIŞMALARIMIZI KARARLILIKLA SÜRDÜRECEĞİZ"
Paylaşımında görüşmeye ilişkin fotoğraflara da yer veren Erdoğan, şunları kaydetti:

"Bölgesel ve küresel düzeyde içinden geçtiğimiz bu zor süreçte, diplomasiyi ve iş birliği mekanizmalarını daha aktif bir biçimde işletecek, sorunlarımızı bir an önce çözüme kavuşturmak için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz."

İşte 4'lü zirveden öne çıkan kareler:



Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile görüşme


Almanya Şansölyesi Angela Merkel ile görüşme


Birleşik Krallık Başbakanı Boris Johnson ile görüşme

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
Haberler Güncel Başkan Erdoğan'dan 4'lü zirve sonrası açıklama: Çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri