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Son dakika haberi... Koronavirüsle mücadele çalışmaları kapsamında Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıklamalarda bulunuyor.

Koca'nın açıklamalarından satır başları:

Bu saatlerde buluştuğumuz bir basın toplantımız oldu. O toplantı koronavirüs olayında Türkiye için önemli bir eşiği ifade ediyordu. Sorunun niteliğini ilk kavrayan ülkelerden biriyiz. Koronavirüsü bir pandemi senaryosunu öngörerek değerlendirdik. İnsanlık bu tablonun içindeyken tüm dünya ile yoğun ilişkileri olan Türkiye'nin kendini tümden yalıtması imkan dışıydı.

7 gün önce size ilk vakayı bildirmiştim. Koronavirüs hakkında araştırmalar bize çok şey öğretmiş durumda. Virüs solunum yoluyla buluşuyor. Kalabalık ortamlar en riskli ortamlar. Virüsün farklı yaşlı grupları üzerindeki etkisi. Çocuklar ve gençler virüsü kolayca kapabiliyor fakat nadiren görülebiliyor. Ölüme neredeyse rastlanmıyor. Sonuç yaşın ilerlemesine bağlı olarak değişebiliyor.

"BİR HASTAMI KAYBETTİM"

Bilim Kurulumuzun verdiği bilgileri ifade ettim. Bu hastalıkta ölüm oranı sanılanın çok altındadır. Hastalığın ağır seylrettiği kişiler direnci düşük ve başka hastalığı olan kişiler hastalardır. Yaşlılar yüksek risk grubundadır. Yaşlılarımız çok dikkatli Geç saatlerde bulunmam planlı bir toplantı değil, özel bir durum nedeniyledir. Bu gece sizi ve halkımızı üzen bir haberi, aynı üzüntüyü hissederek bildireceğim. Bu cümleyi bu toplumun sağlık bakanı olmak yanında bir hekim olarak kurmak istiyorum. Koronavirüsle mücadelemizde bugün ilk kez bir hastamı kaybettim.

Vaka sayıs 98'e yükseldi.



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