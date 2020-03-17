İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya üzerinde kısa sürede yayılan görüntülerle ilgili açıklama yaptı. Avrupa'dan gelen ve karantina altına alınacak 3 binden fazla gurbetçi saatler önce inmeye başladı. Getirilen gurbetçiler otobüslerle İstanbul ve Kocaeli 'deki yurtlara yerleştirilecek ve 14 günlük karantina süresi başlayacak.

GÖRÜNTÜLER HIZLA YAYILDI

Paris'ten gelen bir yolcu, durdurulan otobüsten polisler tarafından indiriliyor ve bir araca bindiriliyor.

SÜLEYMAN SOYLU AÇIKLIK GETİRDİ

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, görüntülerle ilgili bir açıklama yaptı. Twitter adresi üzerinden paylaşım yapan Soylu şunları söyledi:

"Fransa'dan gelen iki yolcu Kıbrıs aktarmalı olarak uçağa bindirilmiş ancak son gelen yolcularla ilgili böyle bir transit uygulamamız yok. Yanlış yapılan bu biniş işlemiyle ilgili gereği yapılıyor. Yolcular karantinaya alınıyor. 14 gün sonra Kıbrıs'a göndereceğiz.







Burada ihmal kabul edilemez. Kimseye ayrıcalık tanınamaz. Tarafımızca araştırılıp, sorumlular tespit edilip gereği yerine getirilecektir. Vatandaşlarımız müsterih olsunlar."