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Son dakika: Sağlık Bakanı Koca perşembe günü TBMM'yi bilgilendirecek

Son dakika haberine göre, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın perşembe günü 'ni bilgilendireceği açıklandı. AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, "Sağlık Bakanımız, 19 Mart Perşembe günü Meclisimizi bilgilendirecek." dedi.

  • Güncel
  • 17.03.2020 18:19
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  • Son Güncelleme: 17.03.2020 18:30
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Bakan Koca TBMM'yi bilgilendirecek
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın perşembe günü 'ni bilgilendireceği açıklandı.


AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, "Sağlık Bakanımız, 19 Mart Perşembe günü Meclisimizi bilgilendirecek." dedi.

Öte yandan Fahrettin Koca, sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan Kovid-19'a yönelik açıklamalarda bulundu.

Sağlık Bakanı Koca, paylaşımında, "Salgın vakalarında olayların kontrolden çıkmasının belli başlı faktörlerinden biri paniktir. Tedbir ve panik, birbirinin zıddıdır. Tedbirlere uyarsak hastalığın yayılımını kontrol altına alabiliriz. Virüsle temas ihtimallerini sıfırlamak zorundayız." ifadesini kullandı.

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