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Bedelli askerlik son dakika celp ve sevk işlemleri ertelendi mi? Askerlik yerleri ne zaman açıklanacak?

Bedelli askerlik celp ve sevk işlemleri ertelendi mi sorusu on binlerce kişi tarafından araştırılıyordu. Bugün akşam saatlerinde Milli Savunma Bakanlığı tarafından celp ve sevk işlemleri hakkında önemli bir son dakika açıklaması yapıldı. MSB Askeralma Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamayla celp ve sevk işlemlerinin ertelenip ertelenmeyeceği netlik kazandı.

  • Güncel
  • 17.03.2020 23:27
  •  - 
  • Son Güncelleme: 17.03.2020 23:27
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Bedelli askerlik celp ve sevk işlemleri ertelendi mi?

Bedelli askerlik son dakika celp ve sevk işlemleri ertelendi mi? Milli Savunma Bakanlığı, 2020 yılında bedelli askerlik hizmeti yapacak yükümlülerin celp ve sevk işlemlerinin ileride belirlenecek bir tarihe kadar ertelendiğini bildirdi. Yapılan açıklamanın ardından on binlerce kişinin cevap aradığı soruyla ilgili detaylar netleşmiş oldu.

CELP VE SEVK İŞLEMLERİ ERTELENDİ Mİ?

MSB Askeralma Genel Müdürlüğünden, 2020'de silah altına alınacak yükümlülere ilişkin yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"2020 yılında bedelli askerlik hizmeti yapacak yükümlülerin celp ve sevk işlemleri ileride belirlenecek bir tarihe kadar ertelenmiştir. Konuyla ilgili hususlar Milli Savunma Bakanlığınca duyurulacaktır. Yedek subay ve yedek astsubay aday adayları ile altı aylık hizmete tabi erbaş ve erlerin işlemleri mevcut plan çerçevesinde yürütülmeye devam edilecektir. Bu duyuru 7179 Sayılı Askeralma Kanunu'nun 27'nci maddesi gereğince yükümlülere tebliğ mahiyetindedir."

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