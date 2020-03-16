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Son dakika: İletişim Başkanı Altun açıkladı: Başkan Erdoğan'ın başkanlığında çarşamba günü toplanacak

Son dakika haberine göre İletişim Başkanı Twitter hesabından Başkan 'ın başkanlık edeceği koronavirüs toplantısının gününü açıkladı.

  • Güncel
  • 16.03.2020 23:33
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  • Son Güncelleme: 16.03.2020 23:37
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Altun kritik toplantısının gününü açıkladı
İletişim Başkanı Twitter hesabından Başkan 'ın başkanlık edeceği koronavirüs toplantısının gününü açıkladı.

Altun yaptığı paylaşımda "Sayın Cumhurbaşkanımız @RTErdogan Çarşamba günü yeni tip Koronavirüs ile mücadele çerçevesinde kapsamlı bir eşgüdüm toplantısına başkanlık edecek ve toplantının hemen akabinde millet-devlet birlikteliğiyle atmamız gereken adımlarla ilgili kamuoyunu bilgilendireceklerdir." ifadelerine yer verdi.

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