Son dakika: İletişim Başkanı Altun açıkladı: Başkan Erdoğan'ın başkanlığında çarşamba günü toplanacak

İletişim Başkanı Fahrettin Altun Twitter hesabından Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlık edeceği koronavirüs toplantısının gününü açıkladı.
Altun yaptığı paylaşımda "Sayın Cumhurbaşkanımız @RTErdogan Çarşamba günü yeni tip Koronavirüs ile mücadele çerçevesinde kapsamlı bir eşgüdüm toplantısına başkanlık edecek ve toplantının hemen akabinde millet-devlet birlikteliğiyle atmamız gereken adımlarla ilgili kamuoyunu bilgilendireceklerdir." ifadelerine yer verdi.
Ayrıntılar geliyor...
Altun yaptığı paylaşımda "Sayın Cumhurbaşkanımız @RTErdogan Çarşamba günü yeni tip Koronavirüs ile mücadele çerçevesinde kapsamlı bir eşgüdüm toplantısına başkanlık edecek ve toplantının hemen akabinde millet-devlet birlikteliğiyle atmamız gereken adımlarla ilgili kamuoyunu bilgilendireceklerdir." ifadelerine yer verdi.
Ayrıntılar geliyor...
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