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Bakan Koca paylaştı! ve koronavirüse karşı alınacak tedbirleri anlattı

'de ortaya çıkan koronavirüs tüm dünyayı etkisi altına aldı. 'de de görülen virüse karşı önlemler üst seviyeye çıkarıldı. Sağlık Bakanlığı, yeni tip koronavirüsle mücadele için yeni bir iletişim kampanyası hazırladı. Vatandaşları alınması gereken tedbirler hakkında bilgilendirmek ve hastalığın yayılmasını önlemek amacıyla hazırlanan kampanyada, medikal drama kategorisindeki iki dizinin başrol oyuncuları yer aldı.

  • Güncel
  • 16.03.2020 22:00
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  • Son Güncelleme: 16.03.2020 22:23
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Timuçin Esen ve Taner Ölmez'den koronavirüs uyarısı

Sağlık Bakanlığı, yeni tip koronavirüsle mücadele i yeni bir iletişim kampanyası hazırladı. Vatandaşları alınması gereken tedbirler hakkında bilgilendirmek ve hastalığın yayılmasını önlemek amacıyla hazırlanan kampanyada, medikal drama kategorisindeki iki dizinin başrol oyuncuları yer aldı.

14 GÜN KURALINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME
Kampanya televizyon, radyo, outdoor ve internet mecralarında eşzamanlı olarak yayımlanacak. Televizyon için hazırlanan iki kamu spotundan biri Koronavirüs riskinden korunmak için alınması gereken 14 kuralı işlerken, diğeri yurt dışından dönüşlerde uyulması gereken kuralları ve alınması gereken önlemleri konu alıyor.

Koronavirüs riskine karşı alınması gereken önlemleri, Mucize Doktor dizisinde doktor Ali Vefa karakterini canlandıran anlatıyor. Yurt dışı dönüşlere dair uyarılar ise Hekimoğlu dizisinin başrol oyuncusu tarafından aktarılıyor.

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