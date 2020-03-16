Sağlık Bakanlığı, yeni tip koronavirüsle mücadele için yeni bir iletişim kampanyası hazırladı. Vatandaşları alınması gereken tedbirler hakkında bilgilendirmek ve hastalığın yayılmasını önlemek amacıyla hazırlanan kampanyada, medikal drama kategorisindeki iki dizinin başrol oyuncuları yer aldı.



14 GÜN KURALINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME

Kampanya televizyon, radyo, outdoor ve internet mecralarında eşzamanlı olarak yayımlanacak. Televizyon için hazırlanan iki kamu spotundan biri Koronavirüs riskinden korunmak için alınması gereken 14 kuralı işlerken, diğeri yurt dışından dönüşlerde uyulması gereken kuralları ve alınması gereken önlemleri konu alıyor.





Koronavirüs riskine karşı alınması gereken önlemleri, Mucize Doktor dizisinde doktor Ali Vefa karakterini canlandıran Taner Ölmez anlatıyor. Yurt dışı dönüşlere dair uyarılar ise Hekimoğlu dizisinin başrol oyuncusu Timuçin Esen tarafından aktarılıyor.