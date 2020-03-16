İtalya'da yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) ölenlerin sayısı 349 kişi artarak, 2158'e yükseldi. Ülkede, 21 Şubat'ta patlak veren ve 3 haftayı aşkın süredir devam eden Kovid-19 salgınında bilanço ağırlaşmaya devam ederken, ölü sayısı 2 bini aştı.

Sivil Savunma Genel Müdürü Angelo Borrelli, ülke genelindeki Kovid-19 vakalarına ilişkin son durumu, başkent Roma'da günlük düzenlediği basın toplantısında paylaştı.

Borrelli, ülkede mevcut virüs vaka sayısının 23 bin 73'e çıktığını, bu sayıya ölenler ve iyileşenler dahil edildiğinde Kovid-19 bulaşanların toplam sayısının ise 27 bin 980 olduğunu bildirdi.

Ölü sayısının düne göre 349 kişi daha arttığını kaydeden Borrelli, toplam sayının 2158'e yükseldiğini belirtti.

Borrelli, dün 2 bin 335 olarak açıkladığı iyileşenlerin sayısının, bugün daha yüksek olduğunu vurgularken, bu sayıya 414 kişinin daha eklendiğini ve toplam sayının 2749'a ulaştığını duyurdu.





KUZEY'DE MASKE SIKINTISI YAŞANIYOR

Bu arada Yoğun Bakım Anestezistleri Derneği Başkanı Alessandro Vergallo, Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella'ya bir mektup yazarak, en çok ölüm ve vaka sayısının görüldüğü Lombardiya Bölgesi'nde, yoğun bakım ünitelerinde kullanılan yüksek korumalı maskelerin birkaç gün yetecek kadar kaldığını belirtti.

Vergallo, sağlık çalışanlarının özverili şekilde çalıştığını ancak maskelerin bitmesi durumunda insanların hayatını kurtarma operasyonunun yavaşlama ya da sekteye uğrama riskiyle karşı karşıya olduğunu aktardığı ifade edildi.





ROMA'DA 1500 YATAK KAPASİTELİ HASTANE OLUŞTURULDU

Başkent Roma'da Kovid-19 vakalarına özel, 200'ü yoğun bakım olmak üzere, bin 500 yatak kapasiteli hastane oluşturulduğu bildirildi.

Başbakan Giuseppe Conte başkanlığında bugün toplanan Bakanlar Kurulu, 25 milyar avro değerinde ekonomik tedbirler içeren yeni bir kararnameyi onayladı.

Söz konusu paket çerçevesinde, ulusal ve bölgesel düzeyde acil ihtiyaçları olan sağlık sisteminin taleplerine yanıt verilmesi ve ekonominin kötüye gitmesinin önüne geçilmesi hedefleniyor.



39 YAŞIN ALTINDA ÖLEN YOK

İtalyan Sağlık Yüksek Enstitüsü'nün 13 Mart tarihli araştırmasına göre hayatını kaybeden ilk 1016 kişinin

Yaş ortalaması: 79,4

En genci: 39

En yaşlısı: 100

Kadınların yaş ortalaması: 84

Erkeklerin yaş ortalaması: 79

30-39 yaş arası hayatını kaybeden

Erkek:1 kişi

Kadın:1 kişi

40-49 yaş arası hayatını kaybeden

Erkek:2 kişi

Kadın:2 kişi

50-59 yaş arası hayatını kaybeden

Erkek:19 kişi

Kadın:6 kişi





60-69 yaş arası hayatını kaybeden

Erkek:62 kişi

Kadın:18 kişi

70-79 yaş arası hayatını kaybeden

Erkek:286 kişi

Kadın:76 kişi

80-89 yaş arası hayatını kaybeden

Erkek:306 kişi

Kadın:139 kişi

90 yaş ve üzeri hayatını kaybeden

Erkek:50 kişi

Kadın:48 kişi

Hastalığa yakalanıp hayatını kaybedenlerin oranı:

0-38 yaş arası %0 (yani hastalığa yakalananlardan 0-38 yaş arası hayatını kaybeden yok).

39-40 yaş arası %0,1

40-49 yaş arası %0,1

50-59 yaş arası %0,6

60-69 yaş arası %2,7

70-79 yaş arası %9,6

80-89 yaş arası %16,6

90 yaş ve üzeri %19.0

Hayatını kaybedenlerin

% 26,1'nin 1(bir) ağır hastalığı var

% 25,7'sinin 2(iki) ağır hastalığı var

% 47,0'sinin 3(üç) veya daha fazla ağır hastalığı var

Sadece 3 kişinin başka hiçbir hastalığı yok

Hayatını kaybedenlerin:

% 37,2'si iskemik kalp hastalığı

% 26,5'inde atrial disritmi

% 8.2'si inme, iskemik beyin damar hastalığı

% 76,5'i yüksek tansiyon

% 37,3'ü şeker hastalığı

% 4.5'i demans

% 9,7'si kronik akciğer hastalığı

% 19,4'ü son 5 yıldır devam eden kanser hastalığı

% 2,6'sı karaciğer hastalığı

% 17,5'i böbrek yetmezliği

sahibiydi.

Hayatını kaybedenlerin

% 83'ü nefes darlığı

% 80'i yüksek ateş

% 45'i öksürük

% 4'ü ishal

% 4'ü hemoptizi (kan tükürme)

şikayetleriyle başvurdular

Hayatını kaybedenlerin %98,8'i nefes almakta güçlük çektiler.



HAYATINI KAYBEDEN EN GENÇ İKİ KİŞİ DE HASTA

Hayatını kaybeden en genç iki kişinin yaşları 39.

Birincisi erkek, psikolojik hastalığının yanı sıra şekeri ve obezitesi var.

İkincisi ise kadın, tümörü var.

