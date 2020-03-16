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Son dakika: İçişleri Bakanlığından 'koronavirüs' açıklaması: 19 şüpheli gözaltına alındı

Son dakika haberine göre, da asılsız ve provokatif coronavirüs paylaşımları yapan 93 şüpheli  tespit edildi, 19’u gözaltına alındı. İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Bu şüphelilerden 19’u  gözaltına alınırken, diğer tespitlerle ilgili gözaltına alma işlemleri devam etmektedir." ifadelerine yer verildi.

  • Güncel
  • 16.03.2020 21:30
  •  - 
  • Son Güncelleme: 16.03.2020 21:34
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Bakanlık harekete geçti: 19 şüpheli gözaltına alındı

da asılsız ve provokatif coronavirüs paylaşımları yapan 93 şüpheli tespit edildi, 19'u gözaltına alındı.

İşte İçişleri Bakanlığı'nın o açıklaması;

Son dönemde dünyada yayılarak çok sayıda insanın ölümüne sebep olan Coranavirüs (COVID-19) hastalığı ile ilgili olarak; "virüsün ülkemizde de salgına dönüştüğü, ilgili kurum ve görevlilerce gerekli/yeterli tedbirler alınmadığı, konunun halktan saklandığı" yönünde, gerçek dışı görüntü ve ses dosyaları kullanılmak suretiyle sosyal medya üzerinden toplumu korku, panik ve endişeye sevk etme, yetkili/sorumlu kuruluşları ve kişileri kamuoyu nezdinde hedef gösterme amaçlı paylaşımlar görülmektedir.

Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ekipleri, söz konusu bu paylaşımları yaptığı değerlendirilen kullanıcıların tespitine yönelik yürüttüğü çalışmalarda; 93 şüpheli şahıs tespit etmiştir.

Bu şüphelilerden 19'u gözaltına alınırken, diğer tespitlerle ilgili gözaltına alma işlemleri devam etmektedir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

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