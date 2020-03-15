Devriyenin Moskova mutabakatına göre, Halep ile Lazkiye'yi birbirine bağlayan M-4 karayolunun Serakib'in 2 kilometre batısındaki Trumba ile güneybatıda Ain el Havr'a kadar olan kesiminde, iki tarafın da uygun gördüğü yerde eşzamanlı olarak başlaması bekleniyor. Devriyenin yapılacağı güvenlik koridoru, M-4'ün kuzeyinde ve güneyinde 6'şar kilometrelik derinlikten oluşacak. Kuzeyde TSK, güneyde de Rus askeri unsurlarının devriyeye çıkması ve devriyenin havadan da insansız hava araçları (İHA) veya helikopterlerce izlenmesi öngörülüyor.



Türk ve Rus askerleri Fırat'ın doğusundaki devriyelere çoğunlukla her iki taraftan dörder zırhlı personel taşıyıcı olmak üzere toplam 8 araçla çıkıyordu. Devriyeye katılacak askerler İdlib içindeki birliklerden olacak. Dolayısıyla devriye için Fırat'ın doğusunda olduğu gibi Türkiye sınırından Suriye tarafına "Devriye birliği"nin girişi söz konusu olmayacak. Devriyeye katılacak birliklerin komutanlarının ön görüşmesi dahil devriyeye ilişkin görüntülerin de Milli Savunma Bakanlığı tarafından yayınlanması bekleniyor.



ANINDA MÜDAHALE

Hürriyet'te yer alan habere göre, M-4'ün kuzeyinde ve güneyindeki her iki bölgenin silahlı radikal unsurlarından boşaltılması hedefleniyor. Askeri kaynaklar güvenlik koridorunda ateşkesi reddeden gruplara anında müdahale edileceğini vurguladı. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da, bugünkü ilk devriyenin iki tarafça imzalanan metin çerçevesinde uygulanacağını belirterek, "Daha sonra müşterek koordinasyon merkezleri kurulacak ve bu merkezlerle beraber buradaki faaliyetler birlikte yönetilecek" açıklaması yapmıştı.