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Bakan Akar resmen duyurdu: 15 Mart'ta başlıyor

haberi... Milli Savunma Bakanı Rus heyetiyle yapılan görüşmelerin ardından önemli açıklamalarda bulundu. Akar, "Hazırlanan metin iki tarafça imzalandı, yürürlüğe girdi. İlk uygulamasını 15 Mart'ta M4'te yle göreceğiz." dedi.

  • Güncel
  • 13.03.2020 15:10
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  • Son Güncelleme: 13.03.2020 15:39
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Bakan Akar resmen duyurdu: 15 Mart'ta başlıyor

Milli Savunma Bakanı Rus heyetiyle yapılan görüşmelerin ardından önemli açıklamalarda bulundu. Akar, "Hazırlanan metin iki tarafça imzalandı, yürürlüğe girdi. İlk uygulamasını 15 Mart'ta M4'te ortak devriyeyle göreceğiz." dedi.

İşte Akar'ın açıklamalarından öne çıkanlar
Hazırlanan metin iki tarafça imzalandı, yürürlüğe girdi. İlk uygulamasını 15 Mart'ta M4'te yle göreceğiz.
ile müşterek koordinasyon merkezleri kurulacak ve buradaki faaliyetler birlikte yönetilecek.
'den göçün durduğuna hatta geri dönüşlere dair çok güzel emareler var.
M4'te yapılacak devriyeyle oradaki ateşkesin kalıcı olmasına her türlü katkıyı sağlamış olacağız.

GÖRÜŞMELER TAMAMLANDI
MSB'den yapılan açıklamada, "Türk ve Rus askerî heyetleri arasında, Millî Savunma Bakanlığında dört gün süren görüşmeler tamamlandı." denildi.

SÜREÇ NASIL İŞLEDİ?
Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında yapılan Moskova zirvesinden İdlib'de ateşkes kararı çıkmıştı. Türk Silahlı Kuvvetleri, Bahar Kalkanı Harekatı'nı ateşkes kapsamında durdururken, Rusya ile Türkiye'nin kritik M4 - M5 karayolu üzerinde ortak devriye atmasına karar verilmişti. Devriyelerin 15 Mart'ta başlayacağı duyurulurken, Rus heyet Ankara'ya gelmiş, İdlib'e ilişkin önemli toplantılar gerçekleşmişti.

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