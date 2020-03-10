Milli Savunma Bakanlığı, 5 Mart 2020'de Moskova'da varılan mutabakat çerçevesinde, Türk ve Rus askeri heyetlerinin toplantısının başladığını bildirdi.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan bilgilendirmeye göre, Milli Savunma Bakanlığı'ndaki toplantı saat 20.00 civarında başladı.

DEVRİYE KODLARI

Edinilen bilgiye göre Genelkurmay Karargâhı'nda yapılacak toplantıya iki ülke askeri yetkililerinin yanı sıra istihbarat birimlerinden de katılım olması bekleniyor. Hafta sonuna kadar sürebileceği belirtilen toplantılarda ortak devriyenin sorunsuz işleyebilmesi için koordinasyonu geliştirecek adımlar ile ortak kod ve şifrelemeler belirlenecek.

Devriye kontrol noktaları, araç ve personel sayısının tespiti de ele alınacak konular arasında bulunuyor. Toplantılarda riskli bölgeler ele alınırken, İdlib'de oluşan son durum sonunda bazı noktalarda birbirine yakın konuşlanmış olan Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) unsurları ile Suriye ordusunun karşı karşıya gelmemesi için alınması gereken önlemlerin de görüşülebileceği belirtiliyor.

TSK'YA TACİZ ATIŞI

Bu arada yerel kaynaklar ateşkese rağmen rejim unsurlarının bazı bölgelerde ihlaller yaptığını, TSK'ya ait ikmal konvoyu yakınlarına makineli tüfek ve havan atışları yapıldığını bildirdi. Anadolu Ajansı da ateşkesin yürürlüğe girdiği ilk günün sonunda rejimin 15 kez ateşkes ihlali gerçekleştirdiğini duyurdu. İhlaller daha çok İdlib'in güneyinde yoğunlaşırken Hama kırsalı Gab Ovası'ndaki Zıyara köyüne de taciz atışları yapıldı. Moskova'da 5 Mart'taki Erdoğan-Putin zirvesinden önce Rus ve Türk heyetleri, üç kez İdlib'deki durum

için bir araya gelmiş, ancak o turlarda sonuç alınamamıştı.

MOSKOVA: M-5 ULAŞIMA AÇILDI

Rusya ile Türkiye arasında 5 Mart'ta Moskova'da gerçekleşen zirve görüşmesinden sonra Suriye'nin İdlib bölgesinde son durum hakkında açıklama yapan Rusya, Şam-Halep karayolunun ulaşıma açıldığını duyurdu. Rus resmi haber ajansı RİA'nın İdlib bölgesinde kendi muhabirine dayanarak dün aktardığı haberde, "Suriye'de başkent Şam ile Halep'i birbirine bağlayan M-5 karayolu pazar akşamından itibaren sivil ulaşıma açıldı.

Şu anda Halep'ten yola çıkan araçlar rahatlıkla Hama'ya kadar ulaşabiliyor. İki yerleşim birimi arasındaki karayolunda çok sayıda Suriye ordusu kontrol noktası var. Ancak buradaki askerler ulaşım için engel teşkil etmiyor. Yol boyunca birkaç gün öncesine kadar şiddetli çatışmaların yaşandığı Serakib kasabasına uğrayıp mola vermek mümkün. Yol boyunca açık birkaç bakkal ile kafe de var" denildi. M-4 karayolunun kısmen muhaliflerin kontrolünde olduğu için tam anlamıyla kullanılamadığı da dile getirildi.