Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Rus devlet adamı Putin'in Moskova'da yaptığı ateşkes anlaşmasının ardından M4 karayolu Suriyelilerin dönüş yolu oldu.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında gerçekleştirilen görüşmelerin sonunda İdlib'de ateşkes kararı alındı. İki liderin anlaşması ile hazırlanan mutabakatta, 15 Mart'ta stratejik öneme sahip M4 Otoyolu'nda Türk ve Rus askerleri tarafından ortak devriye yapılması kararlaştırıldı.

SİVİLLERİN DÖNÜŞÜ BAŞLADI

Ortak devriye ile gözlerin çevrildiği yol ise ticaret yapan araçlar ile evlerine dönmek isteyen siviller tarafından kullanılmaya başlandı.

Otoyolu bombardıman nedeniyle evlerini terk eden siviller dönüş için kullanıyor.

"ERDOĞAN'A MİNETTARIZ"

Siviller, Türkiye'nin gayreti ile oluşan ateşkes sonrası rahatladıklarını ve M4'ü kullanarak güven içerisinde geri dönüşe geçtiklerini ifade ettiler. Türkiye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a minnettar olduklarını anlatan İdlibli siviller, Rus ve rejim güçlerinin ateşkesi ihlal etme ihtimalinin kendilerini korkuttuğunu kaydettiler.