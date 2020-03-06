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Mutabakat yapıldı karayolu Suriyeli sivillerin dönüş yolu oldu

Başkan ve Rus devlet adamı Putin'in 'da yaptığı anlaşmasının ardından karayolu Suriyelilerin dönüş yolu oldu. Esad rejiminin saldırılarından dolayı evlerinden ayrılmak zorunda kalan Suriyeliler, Türk ve Rus askeri birimlerinin ortak devriye noktası olan M4 karayolundan yurtlarına dönmeye başladı.

  • Güncel
  • 06.03.2020 19:30
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  • Son Güncelleme: 06.03.2020 19:41
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M4 karayolu Suriyelilerin dönüş yolu oldu

Başkan ve Rus devlet adamı Putin'in 'da yaptığı anlaşmasının ardından karayolu Suriyelilerin dönüş yolu oldu.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı arasında gerçekleştirilen görüşmelerin sonunda 'de ateşkes kararı alındı. İki liderin anlaşması ile hazırlanan mutabakatta, 15 Mart'ta stratejik öneme sahip M4 Otoyolu'nda Türk ve Rus askerleri tarafından ortak devriye yapılması kararlaştırıldı.

SİVİLLERİN DÖNÜŞÜ BAŞLADI
Ortak devriye ile gözlerin çevrildiği yol ise ticaret yapan araçlar ile evlerine dönmek isteyen siviller tarafından kullanılmaya başlandı.

Otoyolu bombardıman nedeniyle evlerini terk eden siviller dönüş için kullanıyor.

"ERDOĞAN'A MİNETTARIZ"
Siviller, Türkiye'nin gayreti ile oluşan ateşkes sonrası rahatladıklarını ve M4'ü kullanarak güven içerisinde geri dönüşe geçtiklerini ifade ettiler. Türkiye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a minnettar olduklarını anlatan İdlibli siviller, Rus ve rejim güçlerinin ateşkesi ihlal etme ihtimalinin kendilerini korkuttuğunu kaydettiler.

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