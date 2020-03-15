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Coronavirüs aşısı i kritik gün: 'de ilk kez test edilecek

'de geliştirilen bir koronavirüs (Kovid-19) aşısının bugün ilk kez Washington eyaletinde test edileceği bildirildi. ABD Ulusal Sağlık Enstitülerince fonlanan aşı testi bugün Seattle'daki Kaiser Permanente Sağlık Araştırma Enstitüsünde yapılacak. 45 yaşındaki sağlıklı bir kişiye uygulanacak aşının sadece yan etkilerine bakılacak.

  • Güncel
  • 16.03.2020 05:12
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  • Son Güncelleme: 16.03.2020 05:12
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Coronavirüs aşısı için kritik gün

'de geliştirilen bir koronavirüs (Kovid-19) aşısının bugün ilk kez Washington eyaletinde test edileceği bildirildi.

Amerikan AP haber ajansının ABD'li hükümet yetkililerine dayandırdığı haberinde, Ulusal Sağlık Enstitülerince fonlanan aşı testinin Seattle'daki Kaiser Permanente Sağlık Araştırma Enstitüsünde yapılacağı ifade edildi.

Testin 45 yaşındaki sağlıklı bir kişiye uygulanacağını aktaran yetkililer, bu kişiye virüs bulaşma riskinin bulunmadığını ve testin sadece aşının yan etkilerini test edeceğini bildirdi.

SEKİZ AY İLE BİR YIL ARASINDA SÜREBİLİR
Yetkililer, koronavirüs salgınına yakalanan hastalarda kullanılacak bir aşının geliştirilmesinin sekiz ay ile bir yıl arasında sürebileceğine dikkati çekti.

Koronavirüs yayılmaya devam ederken birçok ülke aşı geliştirme çabasına girmiş durumda.

Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre dünyada 156 binden fazla kişi 'in Wuhan kentinde başlayan salgına yakalandı.

Kovid-19'a yakalanan 5 bin 800 kişi ise yaşamını yitirdi.

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