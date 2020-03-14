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Milli İHA Bayraktar 'nin gökyüzündeki gözü oldu!

Milli mız "Bayraktar ", 'ın Avrupa'ya geçmek isteyen lara yönelik sert tutumuna karşı Türk sınır güçlerinin adeta "gökyüzündeki gözü" oluyor. Milli İHA'nın kaydettiği görüntüler, görüntü aktarma merkezinde askeri yetkililerce izleniyor. Müdürü , milli İHA'nın Yunanistan sınırında devriye uçuşuna başladığına ilişkin bilgiyi hesabından paylaşmıştı. Bayraktar, #milliteknolojihamlesi etiketiyle yaptığı paylaşımında "Doğudan batıya, ... Semalarımızda hür ve özgür..." mesajını yayınlamıştı.

  • Güncel
  • 14.03.2020 11:39
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  • Son Güncelleme: 14.03.2020 12:05
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Milli insansız hava aracı (İHA) "Bayraktar TB2", Yunanistan'ın Avrupa'ya geçmek isteyen sığınmacılara yönelik sert tutumuna karşı Türk sınır güçlerinin adeta "gökyüzündeki gözü" oluyor.

"Bayraktar TB2", Yunanistan sınırında "1453" uçuş koduyla devriye görevi yapıyor. Milli İHA'nın kaydettiği görüntüler, görüntü aktarma merkezinde askeri yetkililerce izleniyor.

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