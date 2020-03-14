İşte Hasan Basri Yalçın'ın "Parti kurmak" adlı köşe yazısı:



Her önüne gelenin parti kurduğu günlerden geçiyoruz. Sorsanız hangi derde deva olacaksınız diye üç beş soyut ve ezber ifadeden ötesi yok. Bakıyorum yeni kurulan partimsi yapılara. Ne kadrosu kadro, ne programı program, ne vizyonu vizyon. Nedir birbirinden farkları? Hiç... Kenardan izleyenler kendilerince anlam yüklemeye çalışıyor. Birinin daha muhafazakar olduğuna hükmediliyor birinin daha liberal duruş sergileyeceği iddia ediliyor. Bunların hepsi boş laf. Bütünlüklü olarak söyledikleri hiçbir şey yok.







Hele son kurulan tam bir fiyasko. Halbuki ne kadar çok anlam yüklenmişti. Aylarca çalışıldığı ve çok güçlü isimlerle ortaya çıkacağı falan düşünülüyordu. Bu kadar zaman çalışıp ortaya bunu çıkardılarsa şimdiden kendilerine bile umut olamadıklarını söyleyebiliriz. Bir televizyon programında bu isimilerin parti kuramayacağını düşündüğümü söylemiştim. Hala aynı kanaatteyim. Ortaya çıkanlar siyasi parti olmaktan çok uzak. Tabela asarlar. Üç beş toplantı yaparlar. Ama teşkilat bile kuramadıkları ortada. Zaten kurucular kuruluna falan bakacak olursanız ne dediğimi daha iyi anlarsınız. Üç beş eski bakan bulunup iliştirilmiş. Bu isimlerin çoğu bakanlıkları döneminde dahi popülerlik kazanamamış ve icra bakımından başarısız bulunmuş isimler. Üç beş iş adamı bulunmuş ama bu isimler partileri sürükleyecek kapasitede değil. Aslında konuyu test etmek kolay.



YA GÖZLERİ DÖNMÜŞ YA GAZA GELMİŞLER!

Şöyle kabaca bir düşünün. Bu listelerden aklınızda kaç tane isim kalıyor. Çok az değil mi? Durum buyken toplumsal destek hangi mekanizmalardan üretilecek? Bu partileri kuranlar hiç mi düşünmüyor? İki ihtimal var. Ya gözleri öylesine dönmüş ve hırsları kendilerini öylesine esir almış ki kendilerinin siyaset düzleminde hele de böylesi şartlarda hiçbir karşılıkları olmadığını göremeyecek haldeler. Ya da birilerinin fena halde gazına gelmişler. Bakıyorum da toplum önünde yeni partilere ihtiyaç olduğunu söyleyen ve bu partilerin akıl hocalığını yapanlar bile ortalıkta yok. Listelere girmemişler.



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