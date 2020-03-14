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kuzeyinde 'ya bir darbe daha! 11 terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika haberine göre 'ın kuzeyindeki Metina'da tespit edilen 11 'lı terörist, hava destekli operasyonlarla etkisiz hale getirildi.

  • Güncel
  • 14.03.2020 09:08
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  • Son Güncelleme: 14.03.2020 09:19
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Irak kuzeyinde PKK'ya bir darbe daha!

Milli , 'ın kuzeyindeki Metina bölgesinde tespit edilen 11 'lı teröristin, etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 11 PKK'lı terörist, düzenlenen hava destekli operasyonlarla etkisiz hale getirildi. Terör örgütünün tüm inleri başlarına yıkılacak." ifadelerine yer verildi.


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