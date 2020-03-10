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Babacan’ın parti dilekçesi verildi

Eski Bakan Ali Babacan'ın partisinin kuruluş dilekçesi İçişleri Bakanlığı'na verildi. Adının "Demokrasi ve Atılım Partisi" (DEVA) olacağı konuşulan partinin tanıtımının, yarın yapılacağı bildirildi.

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Babacan’ın parti dilekçesi verildi
Eski Bakan Ali Babacan'ın partisinin kuruluş dilekçesi İçişleri Bakanlığı'na verildi. Adının "Demokrasi ve Atılım Partisi" (DEVA) olacağı konuşulan partinin tanıtımının, yarın yapılacağı bildirildi.

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