Eski Bakan Ali Babacan'ın partisinin kuruluş dilekçesi İçişleri Bakanlığı'na verildi. Adının "Demokrasi ve Atılım Partisi" (DEVA) olacağı konuşulan partinin tanıtımının, yarın yapılacağı bildirildi.
Babacan’ın parti dilekçesi verildi
Eski Bakan Ali Babacan'ın partisinin kuruluş dilekçesi İçişleri Bakanlığı'na verildi. Adının "Demokrasi ve Atılım Partisi" (DEVA) olacağı konuşulan partinin tanıtımının, yarın yapılacağı bildirildi.
- Güncel
- 10.03.2020
- Gazete
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