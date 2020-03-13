Türkiye, Coronavirüs'e karşı tedbiri elden bırakmadı. Suya sabuna dokunup önlemini aldı. Vatandaş devletle hijyen harekatı başlattı. Başkan Tayyip Erdoğan da, Beştepe'de Bakanlar Kurulu'nu topladı. 5 saat süren Coronavirüs Zirvesi'nden çok önemli kararlar çıktı.



Erdoğan, yurtdışı programlarını askıya aldı. Kamu görevlilerinin seyahatleri izne bağlandı. Yerel yönetimler hijyen konusunda uyarıldı.



BEŞTEPE'DEKİ 5 SAATLİK CORONA ZİRVESİNDEN ÇIKAN KARARLAR:



İlk-orta ve liseler 16 Mart'tan itibaren bir hafta tatil



Üniversitelerde eğitime 3 hafta ara verilecek



Tüm maçlar Nisan sonuna kadar seyircisiz oynanacak



23 Mart'tan itibaren dersler internet üzerinden evden işlenecek





COVİD-19 BELİRTİLERİ:



1-Yüksek ateş



2-Öksürük



3-Solunum zorluğu







Vatandaşlar, kolonya almak için market önlerinde sıra bekledi.







FIRSATÇILARA YAKIN TAKİP

Zabıtalar virüs fırsatçılarına karşı düğmeye bastı.







VİRÜS OKEYE DÖNDÜ

Yalova'da okey oynayan vatandaşlara eldiven dağıtıldı.







PARKLAR İLAÇLANDI

Belediye ekipleri, çocuk parklarında temizlik yaptı.







PİYASALARDA KARA HAFTA

Salgın, küresel piyasaları salladı. BİST 100 endeksi günü yüzde 7.22'lik düşüşle 93 bin 677 puandan kapattı.







UZMAN DOKTOR ÖZGÜR NİFLİOĞLU: SARIMSAK İŞE YARAMAZ

Sıcak suyun virüse karşı etkisi yok.

Sarımsak faydasız. Çin'de 1.5 kg sarımsak yiyen hastaneye kaldırıldı.

Virüs sıcak-soğuk ayırt etmiyor.



HAZİRAN'DA BİTER

SARS'ı bitiren Çinli bilim insanı Zhong Nanshan, virüsle ilgili kritik tarihi verdi. Salgının Haziran ayında biteceğini söyledi.









RONALDO DA KARANTİNADA

Juventuslu Daniele Rugani'nin Coronavirüs testi pozitif çıktı. Takım arkadaşı Cristiano Ronaldo, Portekiz'de karantinaya alındı.







Real Madrid'in Alman yıldızı Toni Kroos da gözlem altında...







Merih Demiral ise sağlığının iyi olduğunu açıkladı. Ligler durdurulurken UEFA da maçları erteleme kararı aldı.







NBA'de Utah Jazz forması giyen Fransız Rudy Gobert'te hastalık tespit edildi. Takım arkadaşı Donovan Mitchell'a da bulaştırdığı belirlendi.







Rudy Gobert, hastalanmadan önce virüsle dalga geçmek için mikrofonlara dokundu. O video olay oldu.







OSCARLIK!

Coronavirüs, şov dünyasına sıçradı. Tom Hanks ile eşi Rita Wilson, hastalığa yakalandı.







İKİ AY ÖMRÜ KALDI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Coronavirüs'ün Mayıs sonuna doğru etkisinin azalacağını belirtti. "İki ay direnelim" dedi.



Çin'in Coronavirüs uzmanı ve 2003'te SARS salgınını ilk keşfeden bilim insanı olan Zhong Nanshan, insanlığa umut verdi. Coronavirüs salgınının Haziran ayında sona ereceğini bildirdi.



Çin'deki vakaların çoğunun asemptomatik (normalden az belirtinin olduğu veya hiç semptoma sahip olmayan) hastalar olduğunu ve iyileşen hastalar arasında yeniden enfeksiyona yakalanma oranının da hızla düştüğünü açıkladı.







HİJYENMATİK FIRSATÇILIĞI

İstanbul'da market, bakkal ve kolonya satış yerlerinde kuyruklar meydana geldi. İzmit ve Düzce'deki üreticiler, 3 vardiya olarak mesaiye geçti. Litresi 50 liraya kadar çıkan kolonyaların 250 ml. olarak satışına geçildi. Tüketici Başvuru Merkezi Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu, "Stokçuları şikayet edin" dedi.







CORONAVİRÜS FIRSATÇILARINI İHBAR EDİN!



VİMER-189



ALO-175



TAKVİM - 0212 354 37 80





İspanya



NASIL BULAŞIR? NASIL ÖLDÜRÜR?



Virüs öksürme ve hapşırma ile yakındaki insanlara bulaşabilir. Burada birkaç gün boyunca tutunabilir. Bağışıklık sistemi, virüsü temizlemek için savaşırken yüksek ateşe neden olur.



Ağır vakalarda, bağışıklık sistemi aşırı tepki verebilir. Yanlışlıkla akciğer hücrelerine saldırmaya başlayabilir. Akciğerler sıvı ile dolar solunum güçlüğü başlar. Ölüme neden olur.





İtalya



60 milyonun evlere hapsolduğu İtalya'da 1 metreden fazla yaklaşılmaması önerildi. Öte yandan ülkede ölü sayısı 1016'ya ulaştı.







Sırbistan



Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Coronavürüs önlemleriyle ilgili basın toplantısı düzenledi. Ancak aniden öksürük krizine girdi. Herkes panikledi.





Kanada



Kanada Başbakanı Justin Trudeau'nun eşi Sophie Trudeau'da yeni tip Coronavirüs (Kovid-19) belirtileri rastlandı. Trudeau çifti, test sonuçları belli olana kadar karantinaya alındı.



İTHAL VAKA

Sağlık Bakanlığı Korona Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü "Tek bir vakanın olması Türkiye'de salgının başladığı anlamına gelmiyor. Bu vaka da ithal vakadır. Gelen veriler ümit verici. Coronaya ilişkin paniğin, korkunun çok da gerçekçi olmadığını gösteriyor. Umutsuz olmaya gerek yok. Hastalığa yakalanan yüz kişiden 2'si hayatını kaybediyor. Ölen vakaların da çoğunluğu 80 yaş üzeri hastalar" dedi.



NOTLAR

Dünyada 118 ülkede 126 bin kişi etkilendi. 68 bin kişi iyileşti. 4 bin 700 kişi hayatını kaybetti. En fazla ölüm, Çin, İtalya ve İran'da meydana geldi.

Azerbaycan'da ilk ölüm gerçekleşti.

Türkiye genelinde, temizlik seferberliği başlatıldı.

THY yolcularına Coronavirüs mektubu yazdı. Önlemleri hatırlattı.

MEB, tüm okullarda sosyal etkinliklere son verdi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, tüm etkinlikleri iptal etti.

Askerlere verilen hafta sonu izinleri kaldırıldı.

Sağlık Bakanlığı'nda izinlere ara verildi.

Sınır kapılarında ve havaalanlarında önlemler daha da artırıldı.







Twitter;



Corona bile geldi sen hala gelmedin



Coronavirüs yüzünden kendime sabah 9'daki dersi iptal ettim. Öğlen 2'dekine gidilir ama.



Tamam. Uzaylı saldırısı kısmına geçelim artık.



Telefon çekilişleri bitti, kolonya çekilişi başladı.



Corona'yım deyip 14 gün ücretsiz karantinada kal.



Sarılmak yasak diyorlar sanki sarılan var bize.



Yarım bırakılan kahveleri içmeyi bıraktım. Tepsilerde kalan patatesleri de yemiyorum artık.



Umarım Corona bölümünü geçebilirim. Bunun için çok mücadele verdim. Bir sonraki bölümü merak ediyorum.







OTOGARLAR DOLDU TAŞTI

Türkiye'de Coronavirüs tedbirleri kapsamında üniversitelerin 3 hafta tatil edilmesinin ardından tüm yurtta öğrenciler otogarlara akın etti. Kısa sürede tüm biletler tükendi. Otobüs firmaları ek seferler düzenledi.



CEZAEVİNE SINIRLI ZİYARET

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, şu ana kadar cezaevlerinde Corona virüse rastlanılmadığını açıkladı. Gül, "Gerekli görüldüğü takdirde açık görüş dahil bütün ziyaretlerin kademeli olarak sınırlandırılması planlanmaktadır" dedi.



İRAN IMF'YE BAŞVURDU

İran Merkez Bankası Başkanı Abdunnasır, IMF'ye el avuç açtıklarını açıkladı. 5 milyar dolarlık yardım alabilmek için Başkan Kristalina Georgieva'ya mektup yazdı.



KALPTEN VURUYOR

Hayatını kaybedenlerin yüzde 14,8'i, 80 üzeri yaştakiler. Ölenlerin yüzde 10,5'inde kalp hastalığı olduğu belirlendi.







CORONA TATİLİ

Erdoğan başkanlığında düzenlenen zirvede, virüse karşı milli seferberlik ilan edildi. Okulların ara tatili 16 Mart'a çekildi.



Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen zirvede, ilke ve esaslar belirlendi. Vatandaşların ortak faaliyet alanlarında nisan ayı sonuna kadar belli kısıtlamalar getirilmesi, tüm özel ve resmi kuruluşların hijyen şartlarına öncelik vermesi kararlaştırıldı.



Avrupa ülkelerine zorunlu olmadıkça seyahatlerin durdurulması, yurtdışından dönenlerin 14 gün kuralına uyması ve işlerini evden yürütmesi uyarısı yapıldı. Kamu görevlileri için yurtdışı genelgesi açıklandı. Üniversiteler için ise üç hafta tatil kararı alındı.







UZAKTAN EĞİTİM

16 Mart'tan itibaren okullar 1 hafta tatil edildi. 23 Mart'tan itibaren de evden eğitim yapılacak. Dersler EBA ile internet üzerinden, TRT ile de televizyondan verilecek. EBA kullanımında bütün operatörlerden ücretsiz 3 GB internet erişimi sağlanacak.



Yaklaşık 5 saat süren toplantıya, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'la birlikte tüm bakanlar, YÖK Başkanı Yekta Saraç, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Diyanet İşleri Başkanı Erbaş da katıldı.



PUTIN İLE GÖRÜŞTÜ

Başkan Erdoğan ile Rusya lideri Putin, 5 Mart'ta İdlib konusunda imzalanan ek protokol kapsamında mutabık kalınan hususları konuştu.







DÜNYA BU SORUNUN CEVABINA KİLİTLENDİ! VİRÜS TRUMP'A BULAŞTI MI?

Brezilya Cumhurbaşkanı Jair Bolsonaro, 5 gün önce ABD Başkanı Trump ile Florida'da bir araya geldi. Bolsonaro ülkesine dönüşte virüs şüphesiyle karantinaya alındı. Aynı toplantıda bulunan ve Trump ile görüşen Bolsonaro'nun İletişim Sekreteri Fabio Wajngarten'in ise Corona'ya yakalandığı açıklandı. Trump'ın da virüs kapıp kapmadığı merak konusu oldu.





İletişim Sekreteri Fabio Wajngarten