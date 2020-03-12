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Son dakika: Başkanı Bolsonaro koronavirüse yakalandı

Son dakika haberine göre, Başkanı Bolsonaro Corona Virüs nedeniyle müşahede altına alındı. Çok sayıda uluslararası hava yolu 'e uçuşlarını askıya almıştı.

  • Güncel
  • 12.03.2020 18:28
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  • Son Güncelleme: 12.03.2020 18:28
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Brezilya Devlet Başkanı koronavirüse yakalandı
Başkanı Bolsonaro Corona Virüs nedeniyle müşahede altına alındı. Çok sayıda uluslararası hava yolu 'e uçuşlarını askıya almıştı.


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