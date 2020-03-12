Son dakika haberine göre, Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro Corona Virüs nedeniyle müşahede altına alındı. Çok sayıda uluslararası hava yolu Çin'e uçuşlarını askıya almıştı. Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro Corona Virüs nedeniyle müşahede altına alındı. Çok sayıda uluslararası hava yolu Çin'e uçuşlarını askıya almıştı. Ayrıntılar geliyor...
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