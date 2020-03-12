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    • Ekonomi
    • 12.03.2020 18:20
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    • 12.03.2020 18:20
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    Son dakika: Koronavirüs (Kovid-19) 'u da vurdu! Bu hafta ikinci kez devreye girdi

    Son dakika haberi! sı, Başkanı 'ın cuma gecesinden itibaren Avrupa'dan gelen tüm seyahatleri 30 gün süreyle askıya aldıklarını duyurmasının ardından güne sert düşüşle başladı. Kovid-19 salgınına ilişkin endişeler nedeniyle piyasalardaki negatif seyir sürerken, S&P 500 endeksinin açılışın ardından yüzde 7 düşmesiyle devre kesici uygulaması bu hafta ikinci kez devreye girdi ve işlemler 15 dakika süreyle durduruldu.

    Kovid-19 Dow Jones'u da vurdu!

    sı, Başkanı 'ın cuma gecesinden itibaren Avrupa'dan gelen tüm seyahatleri 30 gün süreyle askıya aldıklarını duyurmasının ardından güne sert düşüşle başladı. Açılışın ardından S&P endeksinin yüzde 7 düşmesiyle işlemler durduruldu.

    Açılışta, endeksi 1.300 puanın üzerinde değer kaybetti ve yüzde 5,81 azalışla 22.184,71 puandan işlem gördü.

    Nasdaq endeksi, yüzde 6,58 kayıpla 7.398,58 puandan işlem görmeye başladı.

    S&P 500 endeksi ise açılışın ardından bu hafta ikinci kez yüzde 7 düşüş gösterdi ve bu nedenle devre kesici uygulamaya girerek piyasada işlemler 15 dakika süreyle durduruldu. Endeks, haftanın ilk işlem gününde de yüzde 7 değer kaybederek borsada devre kesilmesine neden olmuştu.

    Amerikan piyasasındaki sert düşüşte, ABD Başkanı Donald Trump'ın cuma gecesinden itibaren İngiltere'yi muaf tutarak Avrupa'dan gelen tüm seyahatleri 30 gün boyunca askıya aldıklarını duyurması etkili oldu.

    SERT DÜŞÜŞLE TAMAMLAMIŞTI
    New York borsası, Dünya Sağlık Örgütü'nün Kovid-19'u "pandemi (salgın)" olarak nitelendirmesinin ardından dün de günü sert düşüşle tamamlamıştı. Kapanışta, Dow Jones endeksi 1.400 puanın üzerinde değer kaybederek 23.553,22 puana gerilemiş ve 12 Şubat'ta kaydettiği 29.551,42 puanlık rekor kapanışının yüzde 20 gerisine düşerek teknik olarak "ayı piyasasına" girmişti.

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