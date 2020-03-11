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Koronavirüs (Covid-19) kabusu devam ediyor! İtalya'dan gelen korkunç görüntüler herkesi şoke etti...

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa süre içerisinde tüm dünyayı etkisi altına alan Koronavirüs (Covid-19) ile ilgili her geçen gün korkutan haberler gelmeye devam ediyor. Koronavirüs'ten (Covid-19) en çok etkilenen Avrupa ülkesi ise İtalya oldu. Ülkenin ölümcül virüs nedeniyle karantinaya alınmasının ardından panik git gide büyüyor. İtalyan bir hemşirenin çektiği görüntüler ise infial yarattı. İşte detaylar...

11.03.2020 23:39 - Son Güncelleme: 11.03.2020 23:57 BU GALERİYİ PAYLAŞ





