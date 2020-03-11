Haberler Galeri Dünya Koronavirüs (Covid-19) kabusu devam ediyor! İtalya'dan gelen korkunç görüntüler herkesi şoke etti...

Koronavirüs (Covid-19) kabusu devam ediyor! İtalya'dan gelen korkunç görüntüler herkesi şoke etti...

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa süre içerisinde tüm dünyayı etkisi altına alan Koronavirüs (Covid-19) ile ilgili her geçen gün korkutan haberler gelmeye devam ediyor. Koronavirüs'ten (Covid-19) en çok etkilenen Avrupa ülkesi ise İtalya oldu. Ülkenin ölümcül virüs nedeniyle karantinaya alınmasının ardından panik git gide büyüyor. İtalyan bir hemşirenin çektiği görüntüler ise infial yarattı. İşte detaylar...

11.03.2020 23:39 - Son Güncelleme: 11.03.2020 23:57
Koronavirüs Covid-19 kabusu devam ediyor! İtalya'dan gelen korkunç görüntüler herkesi şoke etti...

Yeni koronavirüs salgını küresel olarak yayılmaya hız kesmeden devam ediyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Koronavirüs Covid-19 kabusu devam ediyor! İtalya'dan gelen korkunç görüntüler herkesi şoke etti...

İtalya corona virüs salgını mücadelesinde ağır dönemler geçiriyor. Ülkede 60 milyona yakın insan şu an karantina altında.

Koronavirüs Covid-19 kabusu devam ediyor! İtalya'dan gelen korkunç görüntüler herkesi şoke etti...

İtalya ülke genelinde karantina ilan ederken ve dünya çapında acil durum önlemleri artmaya devam ediyor.

Koronavirüs Covid-19 kabusu devam ediyor! İtalya'dan gelen korkunç görüntüler herkesi şoke etti...

İtalya Başbakanı Giuseppe Conte, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı aldıkları önlemleri bütün ülke genelinde uygulayacaklarını ve ülkede serbest dolaşımı zorunlu haller dışında sınırlandırdıklarını belirterek, "Bütün ülkeyi kırmızı bölge ilan ediyoruz." dedi.

Koronavirüs Covid-19 kabusu devam ediyor! İtalya'dan gelen korkunç görüntüler herkesi şoke etti...

Covid-19 olarak da bilinen virüs salgını nedeniyle dünya genelinde 114 binin üzerinde insan enfekte oldu. 4 binin üzerinde insan salgın nedeniyle hayatını kaybetti.

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